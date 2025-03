Renda 2024-2025: com sol·licitar l’esborrany

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària espanyola ha anunciat oficialment la campanya de la Declaració de la Renda corresponent a l’exercici fiscal 2024-2025. Aquest tràmit anual, que sovint resulta complicat per a molts contribuents, requereix ser planificat amb prou antelació. En aquesta guia completa trobaràs tota la informació essencial sobre els terminis establerts, el procediment per sol·licitar l’esborrany i les diferents alternatives per conèixer anticipadament si el resultat de la teua declaració serà a tornar o a pagar.

La campanya de la Renda 2024-2025 començarà oficialment el proper 2 d’abril, data en què s’obrirà el termini per a la presentació telemàtica de les declaracions. Els contribuents disposaran fins el 30 de juny de 2025 per complir aquesta obligació fiscal, la qual cosa proporciona un marge considerable per gestionar el tràmit sense presses. Es pot destacar que aquest any l’inici de la campanya s’avança un dia respecte a l’exercici anterior, facilitant així una millor organització temporal.

Com avançar-se i calcular el resultat de la teua declaració

Per a aquells contribuents que desitgen anticipar-se i conèixer una aproximació del resultat de la seua declaració abans de l’inici oficial de la campanya, Hisenda ha posat a disposició del públic un simulador en línia denominat "Renta Web Open Simulador". Aquesta eina digital permet realitzar càlculs preliminars sobre el possible import a pagar o a tornar sense necessitat d’identificar-se formalment a la plataforma oficial.

És important aclarir que aquest simulador no substitueix a l’esborrany oficial de l’IRPF, sinó que simplement ofereix una estimació orientativa perquè el contribuent pugui fer-se una idea aproximada del resultat. La versió definitiva i oficial de l’esborrany estarà disponible a partir del 2 d’abril, moment en què els contribuents podran accedir a les seues dades fiscals reals i, si el desitgen, procedir a la presentació de la declaració oficial.

Passos per sol·licitar l’ esborrany de la Renda 2024-2025

El procés per sol·licitar l’esborrany de la declaració és relativament senzill. Els contribuents hauran d’accedir a la plataforma Renda WEB disponible a la pàgina oficial de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es). Per identificar-se en el sistema, existeixen diverses alternatives:

- Mitjançant DNI electrònic: Una opció segura que requereix tenir el DNI electrònic activat i un lector compatible.

- A través de Cl@ve Mòbil: Un sistema d’identificació electrònica basat en l’ús de claus concertades i orientat a unificar l’accés als serveis de les Administracions Públiques.

- Utilitzant el número de referència: Aquest es genera combinant el NIF del contribuent i l’import que figura a la casella 505 de la declaració de l’IRPF de l’any anterior. En cas de no haver presentat declaració l’any previ, també és possible utilitzar un número ANAVEN on el contribuent figuri com titular.

Una vegada dins del sistema, resulta fonamental revisar amb deteniment l’esborrany abans de procedir a confirmar-lo. Encara que l’Agència Tributària recopila informació de diverses fonts per elaborar aquest document, poden faltar deduccions aplicables o ingressos addicionals que el contribuent hagi d’incloure. Si es detecten errors o informació incompleta, aquests poden modificar-se directament des de la plataforma Renda WEB.

Calendari oficial i modalitats de presentació

Després de revisar i, en el seu cas, modificar l’esborrany, la Declaració de la Renda pot presentar-se a través de diferents canals. L’opció més àgil i recomanada és mitjançant la seu electrònica de l’Agència Tributària o la seua aplicació mòbil oficial, però també existeix la possibilitat de realitzar aquest tràmit per via telefònica o de manera presencial a les oficines habilitades. Aquests són els terminis específics per a cada modalitat:

- Presentació online: Disponible a partir del 2 d’abril de 2025.

- Presentació telefònica: Habilitada des del 6 de maig de 2025.

- Presentació presencial: Disponible a partir del 2 de juny de 2025 (requereix sol·licitud de cita prèvia).

És important recordar que, independentment de la modalitat triada, la declaració s’ha de completar abans del 30 de juny de 2025. Tanmateix, existeix una important excepció: si el resultat és a ingressar i s’opta per domiciliar el pagament, la data límit s’avança al 25 de juny. Per tant, es recomana encaridament iniciar els tràmits amb prou antelació per evitar presses d’última hora que poguessin derivar en errors o incompliments.

Qui està obligat a presentar la Declaració de la Renda?

No tots els ciutadans estan obligats a presentar la Declaració de la Renda. L’obligació de declarar depèn principalment dels ingressos percebuts durant l’exercici fiscal i de la procedència dels mateixos. Com a regla general, estan obligats a presentar declaració aquells contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball superiors a 22.000 euros anuals d’un sol pagador, o més de 14.000 euros quan els rendiments procedeixin de més d’un pagador (si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros).

També han de presentar declaració els qui hagin obtingut rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte quan les quantitats superin determinats límits, així com els qui hagin percebut rendiments d’activitats econòmiques o rendes imputades de qualsevol tipus.

Beneficis de revisar acuradament l’ esborrany

Encara que l’Agència Tributària elabora l’esborrany basant-se en la informació fiscal que té disponible, és responsabilitat del contribuent verificar que totes les dades incloses són correctes i completes. Un examen minuciós pot conduir al descobriment de deduccions no aplicades o despeses deduïbles no contemplades inicialment, la qual cosa podria traduir-se en un estalvi econòmic significatiu.

Entre les deduccions més habituals que convé revisar es troben les relacionades amb l’habitatge habitual (per a contractes de compra anteriors a 2013), les aportacions a plans de pensions, les donacions a entitats sense ànim de lucre, les despeses d’escolarització dels fills o les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, entre altres moltes.

Així mateix, existeixen deduccions específiques en cada Comunitat Autònoma que l’esborrany podria no preveure automàticament, per la qual cosa resulta recomanable informar-se sobre les particularitats fiscals de la regió de residència del contribuent.