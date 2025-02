Així és el simulador que et permet conèixer el resultat de la teua Declaració de la Renda abans que comenci la campanya

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària ha activat el simulador oficial "Renta Web Open" per a la campanya de la Renda 2025 que permet als contribuents obtenir una estimació aproximada de la seua declaració d’IRPF. Encara que els resultats no són vinculants, aquesta eina ofereix una primera aproximació per saber si el resultat serà a pagar o a tornar.

Per utilitzar el simulador , els usuaris poden introduir manualment les seues dades o carregar un PDF amb la seua última declaració. Una vegada completats tots els camps personals, es prem en "acceptar" per veure els resultats estimats. A més, el sistema suggereix la revisió de certs impostos o la possibilitat d’acollir-se a deduccions útils.

A partir del 2 d’abril, totes les persones amb ingressos superiors a 22.000 euros d’un sol pagador o de 15.876 euros de dos pagadors estan obligades a presentar la declaració de la Renda. Aquesta obligació anual té per objectiu gravar els rendiments del treball obtinguts durant tot l’any.

Novetats en la Declaració de la Renda 2025

Entre les principals novetats de la campanya de la Renda 2025, es pot destacar que els aturats que reben una prestació d’atur hauran de presentar la declaració, independentment que els seus ingressos estiguin per sota del mínim establert per Hisenda. Així mateix, s’eleva de 1.500 a 2.500 euros l’import a partir del qual és necessari declarar els ingressos de segons pagadors.

Una altra novetat és que els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) també estaran obligats a presentar la seua declaració davant de l’Agència Tributària.

D’altra banda, la recent pujada del Salari Mínim Interprofesional (SMI) a 1.184 euros en 14 pagues ha generat certa polèmica. Aquest increment suposa un salari brut anual de 16.576 euros, que tots els empleats a temps complet hauran de percebre com a mínim. El Ministeri de Treball ha sol·licitat que s’adapti aquest canvi en l’IRPF, però de moment Hisenda no s’ha pronunciat sobre això.

Què és el Salari Mínim Interprofesional ( SMI )?

El Salari Mínim Interprofesional (SMI) és la quantia mínima que ha de percebre un treballador per compte d’altri a Espanya, independentment de la seua edat, sexe, tipus de contracte o sector d’activitat. Es fixa anualment pel Govern mitjançant Reial Decret i és d’aplicació obligatòria per a totes les empreses.

L'SMI s’estableix en termes de salari brut, és a dir, abans d’aplicar les deduccions corresponents a la Seguretat Social i a l’IRPF. La seua quantia es determina tenint en compte factors com l’IPC, la productivitat mitjana nacional o l’increment de la participació del treball en la renda nacional.