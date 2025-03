Mercadona contractarà 40 persones a Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Mercadona ha posat en marxa un procés de selecció per incorporar 816 persones a Catalunya amb l’objectiu de reforçar la seua plantilla durant la campanya d’estiu, segons ha informat la companyia a través d’un comunicat. Del total de contractacions previstes, 40 corresponen a les comarques de Lleida, mentre que la resta es distribueixen entre Barcelona (200), Tarragona (250) i Girona (326).

Aquestes noves incorporacions s’emmarquen dins d’una estratègia més àmplia de la cadena de supermercats per garantir un "servei òptim i adaptat" durant els mesos de més activitat comercial, que inclouen des de juny fins setembre. Les condicions laborals inclouen un salari de 1.685 euros bruts mensuals per a una jornada completa de 40 hores setmanals, situant-se per sobre del conveni sectorial.

Un procés de selecció ja en marxa

Els interessats en optar a algun d’aquests llocs de treball temporal ja poden inscriure’s a través del portal d’ocupació de Mercadona, on es detallen les diferents ofertes disponibles. L’empresa valenciana, que compta actualment amb més de 100.000 treballadors a tot Espanya, destaca que els nous empleats rebran "formació específica des del primer dia" per familiaritzar-se amb el model de gestió i atenció al client que caracteritza a la cadena.

Entre els aspectes més valorats pels treballadors, segons assenyala la mateixa companyia, es troba la planificació horària. Mercadona afirma que entrega els horaris amb temps per facilitar la conciliació personal i familiar, establint diverses possibilitats de jornades setmanals segons el tipus de contracte, permetent als empleats "adaptar-se a les necessitats de l’empresa durant la temporada alta".

Distribució territorial de les contractacions

El repartiment de les 816 contractacions previstes per a Catalunya reflecteix l’estratègia de Mercadona de reforçar especialment les zones costaneres i turístiques durant el període estival. Així, les comarques de Girona, amb 326 nous contractes, representen gairebé el 40% del total, seguides per Tarragona amb 250 incorporacions. Barcelona rebrà 200 nous treballadors, mentre que Lleida, la província amb menor afluència turística a l’estiu, comptarà amb 40 noves contractacions.

Aquesta distribució respon a la necessitat d’adaptar la plantilla a l’increment de la demanda que es produeix a determinades localitats durant els mesos d’estiu, especialment en aquelles amb més presència de visitants nacionals i internacionals. La Costa Brava i la Costa Daurada són tradicionalment dos de les destinacions més sol·licitades en la temporada estival.

Com sol·licitar un lloc de treball a Mercadona ?

Els interessats en formar part de la plantilla de Mercadona durant aquest estiu poden presentar la seua candidatura a través de la pàgina web oficial de la companyia, a la secció específica dedicada a ocupació. El procés de selecció inclou diferents fases, des de la valoració del currículum fins entrevistes personals i formació inicial.

L’empresa valora especialment competències com l’orientació al client, la capacitat de treball en equip i la polivalència, ja que els empleats solen rotar per diferents seccions del supermercat. No es requereix experiència prèvia específica al sector, ja que la formació va a càrrec de la mateixa companyia.