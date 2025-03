Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Més d’un centenar d’empresaris, la gran majoria catalans, es van reunir ahir a Madrid per alçar la veu contra de la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores. En un acte organitzat per Conpymes, amb participació de Pimec, van denunciar que l’avantprojecte de llei “atempta contra la llibertat d’empresa i el dret a la negociació col·lectiva” i que tindrà “greus conseqüències per a l’estat del benestar”.