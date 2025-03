A Lleida es va oferir una feina per cada 14 aturats al febrer

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

A la província de Lleida es van oferir durant el mes de febrer 1.136 llocs de treball, segons les dades recollides per l’Observatori del Treball de la Generalitat a partir de dades del SOC i del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Això representa un increment de les ofertes d’un 84,4 per cent respecte a les publicades al gener i més del doble (+113,5%) de les ofertes un any enrere. Aquell mes es comptabilitzaven a Lleida un total de 16.327 persones que es trobaven en situació d’atur, per la qual cosa, de mitjana, hi havia disponible una oferta laboral per cada 14 aturats.

El sector dels serveis va ser el que més vacants va registrar, gairebé el 60% del total, seguit de l’agricultura (318), amb la previsió que a finals d’aquest mes comenci l’aclarida dels arbres de fruita de pinyol. En tercer lloc es va situar la indústria (99 ofertes) i a la cua la construcció, l’única on es van reduir les vacants en comparació amb l’any anterior, un 42,6% fins les 39.

Per grups d’ocupació, un dels que més ofertes va registrar va ser el dels treballs artesans i la indústria, amb 466, on la falta de mà d’obra i relleu generacional s’ha convertit ja en un problema enquistat que es repeteix en altres sectors, com el dels treballadors per a restauració i vendes, en què al febrer les ofertes per buscar empleats es van incrementar en un 1.100% respecte a l’any passat, o el dels operadors d’instal·lacions i maquinària i els muntadors, en el qual van créixer un 283 per cent.

El gruix de les ofertes registrades, el 72%, provenien de petites empreses, aquelles amb menys de cinquanta treballadors, que són les que majoritàriament conformen el teixit empresarial de la demarcació. Per la seua part, el 21% de les vacants van ser publicades per grans corporacions, és a dir, aquelles que compten amb més de 250 treballadors.

Pel que fa al tipus de relacions laborals publicades, el 79% eren per a un contracte temporal. Dins d’aquests, la majoria eren per a un període d’entre tres i sis mesos.

En els últims dotze mesos, a la demarcació s’han ofert un total de 6.577 llocs de treball, un 13,77 per cent més que l’any anterior. Del total de vacants registrades, 4.741 van ser al sector dels serveis, 865 en l’agricultura, 603 en el de la indústria i 350 en el de la construcció. També n’hi va haver divuit més per a les quals no es va especificar el sector en què s’incloïa.