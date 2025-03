Simulador Renda 2024: l'eina d'Hisenda per calcular la declaració

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L'Agència Tributària ha llançat un simulador per calcular anticipadament el resultat de la declaració de la Renda 2024 abans que comenci la campanya oficial. Aquesta eina, anomenada Renda WEB Open, permet als contribuents, tant assalariats com autònoms, conèixer de forma aproximada si hauran de pagar a Hisenda o si, per contra, rebran diners en la propera campanya fiscal.

Per utilitzar aquest simulador, només cal accedir a la secció corresponent del portal web de l'Agència Tributària, on es pot iniciar una nova declaració o carregar-ne una de guardada prèviament. Cal tenir en compte que, a diferència de l'esborrany oficial, en aquesta plataforma s'han d'introduir manualment totes les dades fiscals. És imprescindible incloure tots els ingressos percebuts durant l'exercici, com ara salaris, factures, ajudes, interessos bancaris, subvencions o prestacions com el bo de lloguer jove. Un cop completades totes les caselles, el sistema mostrarà si el resultat és a pagar o a retornar.

Aquest simulador forma part dels serveis que Hisenda posa a disposició dels contribuents de cara a la campanya de la Renda que s'iniciarà el proper 2 d'abril i finalitzarà el 30 de juny. Si el resultat obtingut és negatiu, Hisenda començarà a efectuar les devolucions a partir de l'inici de la campanya, mentre que si és positiu, caldrà preparar-se per realitzar el pagament corresponent.

Com treure el màxim profit al simulador

Un dels principals avantatges d'aquesta eina és la possibilitat de descarregar el model simulat per editar-lo posteriorment o carregar-lo al sistema oficial quan comenci el període de presentació de declaracions. Això permet als contribuents planificar amb antelació la seva situació fiscal i preparar-se adequadament per a la campanya oficial.