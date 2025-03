Declarat un cas de tuberculosi bovina en una granja de Peramola

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Agricultura ha confirmat un cas de tuberculosi bovina en una granja de l’Alt Urgell, en concret a la localitat de Peramola. Aquesta explotació compta amb 130 caps de bestiar sensibles a la malaltia i 3 d’afectats i la ratificació als registres del ministeri d’Agricultura ha estat declarada aquest dilluns, 17 de març. És el primer focus notificat per la Generalitat aquest 2025. L’any passat se’n van declarar a Catalunya tres en boví: a Ribera d’Urgellet, Cabó, tots dos a l’Alt Urgell, i a Bolvir, a la Cerdanya.

Fonts del departament que dirigeix Òscar Ordeig van recordar que Catalunya és oficialment zona indemne i, per tant, aquells casos que es confirmin com a positius obliguen a desplegar una sèrie d’accions d’acord amb les exigències de la Unió Europea. Els animals infectats se sacrifiquen i s’intensifiquen els controls. També s’implementen mesures de protecció addicionals, com tancaments, van indicar les fonts.

Així mateix, van posar de manifest que “des del departament estem treballant dins dels paràmetres de prevenció i bioseguretat i en aquest cas concret s’estan aplicant els controls preceptius. La prioritat de la conselleria és, abans de res, acompanyar els ramaders en aquest procés, especialment des de les oficines comarcals, per preservar l’activitat en zones en les quals la ramaderia extensiva experimenta serioses dificultats”.

La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, va recordar recentment que la Unió Europea va declarar Catalunya regió indemne de tuberculosi en explotacions ramaderes.

Amb tot, va detallar que durant l’any passat es van arribar a detectar tres focus en explotacions bovines de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i un altre en una explotació de cabres en aquest cas a la comarca del Pallars Jussà, que van obligar a sacrificar prop de 1.700 caps de bestiar. “Cal tenir en compte que són quatre casos sobre un total de 4.500 explotacions que tenim a Catalunya”, va manifestar. Per això, com va publicar SEGRE el passat dia 13, Rosa Altisent va assegurar que des del departament d’Agricultura i Ramaderia “som molt sensibles (...) i estem preveient actuacions per fer-hi front, i veure com l’acompanyament al ramader ens ha de permetre poder analitzar cas a cas”.