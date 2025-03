Més del 80% de l’ocupació creada a Catalunya en dos anys ha estat coberta per estrangers

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’economia espanyola i catalana mantindran a curt termini una fortalesa relativament sorprenent gràcies, entre altres factors, al sector turístic, però també a l’arribada d’estrangers, segons explica l’economista en cap per a Espanya a BBVA Research, Miguel Cardoso. L’últim informe sobre previsions econòmiques que acaba de fer públic situa les comunitats que tenen més exposició al turisme, com les Canàries, les Balears i Catalunya, amb evolucions del Producte Interior Brut (PIB) per sobre de la mitjana estatal. En concret, per a Catalunya augura un augment del PIB del 3 per cent.

“Els creixements més grans els estem veient en les temporades baixes i estem veient guanys de competitivitat en part relacionats amb el fet que tampoc no veiem una moderació en l’arribada per part d’immigrants i, per tant, en la creació d’ocupació. Bona part de la creació d’ocupació que s’està donant a Catalunya, entre el 80 i el 90 per cent dels llocs de treball que s’han creat durant els últims dos anys, ha anat a parar a persones amb nacionalitat estrangera”, explica Miguel Cardoso, que dijous va participar en la jornada econòmica celebrada a Bellvís en el marc de la Fira de Sant Josep.

A més de la fortalesa del turisme i el flux d’immigrants, l’economista en cap per a Espanya a BBVA Research destaca també els efectes de la caiguda dels tipus d’interès, que està beneficiant sobretot el creixement del consum. En aquest sentit, apunta que el consum privat, en un entorn d’elevades taxes d’estalvi, està incrementat la seua aportació al PIB. “El creixement cada vegada depèn més de la despesa de les llars per l’evolució dels tipus però també a la fortalesa de l’ocupació”, apunta Miguel Cardoso.

Per a aquest any 2025, BBVA Research estima que l’ocupació creixerà a Catalunya un 2,4%, dos dècimes per sobre del conjunt de l’Estat. Tanmateix, per a l’any que ve la previsió és que en les dos economies repunti un 1,9 per cent. “Les taxes d’atur per al conjunt d’Espanya hauria d’estar al voltant o fins i tot per sota del 10 per cent”, calcula.

Aquest creixement, adverteix Miguel Cardoso, serà molt dependent que continuïn venint els fluxos d’immigració, que són els que bàsicament han permès l’expansió de l’ocupació.