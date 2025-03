Un jutjat lleidatà perdona un deute d’1,6 milions a un matrimoni després de la fallida de la seua empresa

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha exonerat un deute d’1.605.066,16 euros a un matrimoni resident a la capital del Segrià. Els cònjuges, considerats deutors de bona fe, es van acollir a la Llei de Segona Oportunitat a través del bufet Bergadà Abogados, després d’una situació d’insolvència originada pels préstecs sol·licitats per intentar mantenir a la superfície la seua empresa editorial, greument afectada per la crisi econòmica de 2008.

La complexa situació financera del matrimoni va començar a deteriorar-se durant la recessió econòmica del 2008, quan el seu negoci editorial, fundat el 1997, va experimentar una dràstica caiguda en les vendes. "Com en tota empresa, els inicis van ser durs, però a poc a poc aconseguim tenir clients importants i va començar a funcionar", expliquen els afectats. Davant del declivi comercial, la parella va recórrer a crèdits personals i targetes per obtenir liquiditat, però aquests esforços van resultar insuficients, veient-se obligats finalment a liquidar la societat.

Les dificultats econòmiques es van veure agreujades per circumstàncies personals adverses. L’esposa va tenir una greu malaltia el 2005, la qual cosa va suposar un considerable desemborsament econòmic. "La meua malaltia va suposar una despesa econòmica enorme, ja que vam haver de fer pòlisses d’assegurança especials i comprar medicaments cars que la mútua no cobria, de la mateixa manera que tampoc les operacions o les visites", lamenta ella.

L’impacte de la crisi i una estafa financera

Quan la dona va poder reincorporar-se a la seua activitat laboral, Espanya ja es trobava immersa en la crisi immobiliària. "Els bancs ens van deixar de banda, van passar d’oferir-nos totes les facilitats a dir que no era una persona fiable per la meua malaltia. Per això, sol·licitem préstecs i crèdits pensant que podríem salvar el negoci. A més, tanquem l’oficina i comencem a treballar des de casa amb l’objectiu de reduir al màxim les despeses. Però tot va ser a pitjor", relata.

El 2009, la situació es va agreujar quan, animats per un conegut, van invertir els seus escassos estalvis en el que els van presentar com una inversió segura en monedes suïsses. "El que ens van assegurar que era una inversió segura i amb una alta rendibilitat va acabar sent una estafa piramidal, per la qual cosa ens quedem sense res i amb l’aigua fins al coll," argumenten els afectats.

Pèrdua de l’habitatge i embargaments

L’acumulació d’aquestes circumstàncies adverses els va impedir de fer davant les quotes hipotecàries, el que va derivar en l’execució i posterior subhasta del seu habitatge. Malgrat això, va quedar pendent una part considerable de la hipoteca que van anar arrossegant durant anys. Durant aquest període, van intentar liquidar els plans de pensions que havien contractat prèviament, però aquests estaven embargats i no hi podien accedir per reduir el seu passiu.

Marta Bergadà, advocada i sòcia fundadora del despatx que ha portat el cas, explica que "la parella estava en una situació d’extrema delicadesa. Constantment, anava patint adversitats i, a més, les entitats bancàries que durant anys els havien ofert nous productes perquè la seua empresa estava funcionant, quan les coses van començar a anar malament per la crisi els va deixar abandonats".

El 2010, després de perdre el seu habitatge, van tornar a Lleida per allotjar-se a casa d’un familiar. "La nostra situació era molt precària. No teníem vida social i ni sortíem de casa per intentar gastar el mínim. A més, també ens embargaven les nòmines", relaten. Aquesta tensió financera contínua "va passar factura a la nostra salut, ja que hi havia molt estrès i passem de menjar-nos el món a que aquest se’ns mengés a nosaltres," assenyala ella.

El camí cap a la Segona Oportunitat

Encara que el 2015 van començar a sentir parlar de la Llei de Segona Oportunitat, "per desconeixement i falta d’un bon assessorament, ja que en aquella època tan tot just es parlava d’ella, pensàvem que no ens podríem acollir. I vam anar passant com vam poder, amb molt sofriment i dolor."

El punt d’inflexió va arribar el juliol de 2022, quan van llegir en premsa que un veí de Lleida havia aconseguit la condonació d’un important deute. "En aquell moment decidim posar-nos en contacte amb Marta Bergadà i el seu equip per exposar-los el nostre cas. Devíem molts diners perquè després de tants anys s’havien acumulat moltíssims interessos i hem de reconèixer que no confiàvem en la Llei de la Segona Oportunitat, però ens van dir que era possible".

Resolució judicial i nou començament

Finalment, el titular del Jutjat Mercantil número 1 de Lleida va emetre una interlocutòria mitjançant la qual condonava al matrimoni la totalitat del seu deute de més d’1,6 milions d’euros. "El moment de la trucada per dir-nos que se’ns havia perdonat el que devíem va ser increïble. Em vaig posar a plorar, ja que era una cosa que necessitàvem, perquè ens vèiem vivint al carrer. Nosaltres tan sols volíem sentir-nos persones normals i durant anys no havia estat possible", relata emocionada la dona.