El 82% de les empreses beneficiàries de Kit Consulting també ho són de Kit Digital

Publicat per patrocinaT Creat: Actualitzat:

El programa Kit Consulting fa servir el mateix model de gestió que Kit Digital proporcionant la mateixa experiència a la pime sol·licitadora i beneficiària: un procés de sol·licitud àgil i senzill, zero papers i automatitzat. Amb aquesta metodologia, Red.es ha aconseguit tramitar un expedient en una mitjana de 3 minuts, en lloc de 3 hores. De fet, en el dia d’avui, més del 81% de les empreses que són beneficiàries del bo d’assessorament de kit Consulting ho són també de Kit Digital, la qual cosa confirma la confiança en la gestió de Red.es.

Amb Kit Consulting, Red.es ha evolucionat la metodologia que l’Entitat va iniciar fa més de tres anys amb el programa Kit Digital. En la seua aposta decidida per la digitalització del teixit productiu, Red.es continua innovant amb l’objectiu d’agilitzar i optimitzar al màxim els temps de tramitació, concessió i comprovació de la justificació. Amb tot això, Red.es ha posat en marxa, per primera vegada dins de l’Administració Pública, una plataforma d’intel·ligència artificial que serveix de suport en el procés de verificació de les justificacions dels serveis d’assessorament.

Es redueixen un 80% els temps de tramitació de la justificació

Es tracta d’un procés pioner en l’Administració, que redueix els terminis de revisió i agilitza el temps de pagament dels ajuts, garantint, alhora, la traçabilitat i la qualitat del procés. Aquest sistema ajudarà, a més, a detectar plagis, còpies, comprovar la qualitat dels documents presentats i fer 1.000 milions de comparacions entre documents per evitar plagis.

A Kit Consulting s’estima rebre uns 45.000 documents per revisar en el procés de justificació. Gràcies al model d’IA s’aconsegueix una reducció d’un 80% en els temps de revisió de la justificació d’un expedient, passant de 5 hores a 1,5h (90 minuts).

Més de 14.800 ajuts concedits

Des que s’obrís el formulari de sol·licitud el passat 18 de juny, Red.es ja ha concedit més de 14.800 ajuts de Kit Consulting el que equival a més de 204 milions d’euros. Amb això ha aconseguit arribar també al 100% de les províncies.

Per la seua part, els Assessors Digitals són els encarregats de realitzar el servei d’assessorament triat per la pime i de guiar-la en els següents passos que ha de fer en el seu procés de digitalització. Actualment, hi ha més de 2.900.

Ajuts de fins 24.000 euros per rebre assessorament digital

Kit Consulting és un programa d’ajuts perquè les pimes d’entre 10 i menys de 250 empleats contractin serveis d’assessorament digital especialitzat i personalitzat en el seu negoci. Serveis d’assessorament digital com són Assessorament en Intel·ligència Artificial, en anàlisi de dades (bàsic i avançat), en vendes digitals, en processos de negoci o processos de producció, en estratègia i rendiment de negoci, en ciberseguretat (bàsic, avançat i preparació per a la certificació), i assessorament 360 en transformació digital componen el catàleg de serveis del Programa Kit Consulting.

El Programa ofereix a la pime un bo d’assessorament digital la quantia del qual varia en funció de la mida de la pime. Així, per al segment d’entre 10 i menys de 50 empleats el bo serà de 12.000 euros, per al segment d’entre 50 i menys de 100 empleats la quantia serà de 18.000 euros, i per a les empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats, l’ajuda serà de 24.000 euros.

Sobre Kit Consulting

Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, dotat amb un pressupost de 300 milions d’euros, i finançat per la Unió Europea a través dels Fons NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que compta amb la participació de la Cámara de Comercio de España com a entitat col·laboradora.

Les empreses interessades poden accedir a tota la informació a www.acelerapyme.es, trucar al telèfon 900 223 322 o omplir el formulari habilitat en aquest enllaç. Els assessors digitals poden contactar a l’anterior formulari i al telèfon 900 903 595.