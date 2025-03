El mercat hipotecari de Lleida es dispara al gener

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El mercat hipotecari de Lleida va arrancar l’any amb un nou increment espectacular en la firma d’hipoteques. Se’n van subscriure al gener 265, que suposen un repunt del 2,32% respecte al mes anterior, però un 23,26% per sobre de les mateixes dates de l’any anterior, segons les dades fetes públiques ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El capital prestat per les entitats per constituir aquests préstecs va ascendir a 30,8 milions d’euros, cosa que situa l’import mitjà de les hipoteques firmades el primer mes del 2025 en 116.464 euros, un 3,9% menys que al desembre, però un 4,7% més que fa un any.

En el conjunt de Catalunya el nombre d’hipoteques sobre habitatges va pujar un 14,5% el gener davant del mateix mes de l’any passat, fins a les 6.936. Es tracta de la dada més alta el primer mes de l’any des de 2011, quan se’n van constituir 7.366. Pel que fa al capital prestat mitjà per hipoteca, va ser de 172.947 euros, un 5,4% més que el mateix mes de l’any anterior.

D’altra banda, els portals immobiliaris destaquen les transaccions d’habitatges i la baixada de tipus d’interès com a factors de l’increment de les hipoteques al gener, que a Espanya van pujar un 11% interanual fins a assolir 38.058 préstecs, mentre que el tipus d’interès mitjà es va situar en el 3,08%, davant del 3,25% del desembre.