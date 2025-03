Aquest és l'import de la pensió mitjana a Lleida després d'un increment del 5%

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La pensió mitjana a la demarcació de Lleida s’ha situat en els 1.180,4 euros aquest mes de març, després de revaloritzar-se un 5% davant el mateix mes del 2024, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. Malgrat que la prestació mitjana s’atansa ja als 1.200 euros, aquesta continua sent la més baixa de tot Catalunya, on l’import mitjà ha assolit els 1.359 euros aquest mes (+4,4%). La nòmina del març incorpora la revalorització de les pensions aprovada per a aquest any, del 2,8% amb caràcter general, i d’entre el 6% i el 9% per a les pensions mínimes.

En total, a la província es van abonar 103.699 pensions, un 1,45% més que el març de l’any passat i l’1% del total de l’Estat. La majoria de prestacions –65.412– van ser de jubilació per un import mitjà de 1.348 euros. Les pensions de viudetat es van situar en 818,5 euros; les d’incapacitat permanent, en 1.174 euros; les d’orfandat, en 468 euros, i les de favors de familiars, en 842 euros. En total la Seguretat Social va destinar el mes de març la xifra rècord de 122,4 milions d’euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives a la demarcació de Lleida.

En el conjunt de l’Estat, la prestació mitjana va assolir els 1.308,2 euros mensuals al març, un 4,5% més que el mateix mes de l’any passat.