Hisenda rectifica: pagarà aquest 2025 l’import pendent a antics mutualistes

El Ministeri d’Hisenda ha modificat la seua estratègia sobre el pagament als pensionistes de les antigues mutualitats professionals, anunciant que liquidarà l’import pendent en un únic pagament durant 2025, en lloc de fraccionar-lo fins el 2028 com estava previst inicialment. Aquesta decisió suposa un gir significatiu en la política de devolucions després de les negociacions amb els col·lectius afectats.

"Després d’escoltar al col·lectiu i als sindicats, impulsarem un canvi normatiu per accelerar al màxim aquestes devolucions i es rebin en un sol pagament al llarg de 2025", ha explicat la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, durant una compareixença davant els mitjans. La titular d’Hisenda ha confirmat que "l’Agència Tributària està en condicions de poder atendre aquestes sol·licituds en aquest sol pagament".

La quantitat total a reemborsar ascendeix a 5.936 milions d’euros, incloent la part corresponent a les hisendes forals, un import que ja està contemplat en el dèficit públic del 2,8% del PIB per a l’exercici 2024, segons ha detallat Montero.

Origen de les devolucions

El conflicte té el seu origen en una sentència del Tribunal Suprem que va reconèixer el dret dels jubilats que van cotitzar en les antigues mutualitats professionals a reduir els seus rendiments del treball en la declaració de la renda, evitant així una doble tributació per aportacions que no van poder deduir-se en el seu moment.

"És una sentència que deriva d’una situació que es va viure en l’inici de la democràcia. Es venia litigant des de feia anys per part dels afectats", ha assenyalat la vicepresidenta, precisant que del total a tornar, prop de 6.000 milions d’euros, ja es van abonar 1.325 milions en la declaració de la renda de 2023.

Canvi en el procediment

Inicialment, Hisenda havia establert un sistema que obligava els beneficiaris a sol·licitar novament les devolucions durant les campanyes de la renda dels propers quatre anys, després de suspendre les peticions pendents mitjançant una modificació introduïda al paquet fiscal de novembre.

La ministra ha explicat que aquest sistema pretenia "ordenar aquestes sol·licituds per no provocar ni colls de botella ni dificultat per fer front la sentència" i aportar "certesa" al procés. Tanmateix, "després de parlar amb tot el món s’ha decidit canviar aquest sistema al pagament únic al llarg de 2025", ha conclòs Montero.