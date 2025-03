El PIB va créixer un 3,2% el 2024 pel consum i la inversió

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’economia espanyola va créixer un 3,2% el 2024, cinc dècimes més que l’any anterior, després de mantenir en l’últim quart de l’any un avenç del 0,8%, el mateix que va registrar en el segon i tercer trimestres, segons va confirmar ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE) amb la publicació de les dades de Comptabilitat Nacional del quart trimestre, i encadena així quatre anys a l’alça.

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va assenyalar que el creixement espanyol va ser “equilibrat” i es va fonamentar en l’impuls del consum i la inversió i malgrat una demanda externa més feble. En concret, la inversió va accelerar nou dècimes el seu creixement durant l’any passat, fins al 3%, mentre que el consum de les llars va avançar un 2,8%, ampliant en 1,1 punts la taxa registrada el 2023 (+1,7%). Ambdós indicadors sumen així quatre anys consecutius de creixement. “Espanya va liderar un any més el creixement a la zona euro, amb un augment del PIB 3,5 vegades superior, i va ser la que més va aportar al creixement de l’eurozona, el 50% del total”, va destacar el ministre. Per sectors econòmics, l’agricultura va ser el que més va créixer durant l’any passat, després de la sequera, amb una alça del 8,3%, seguit dels serveis (+3,7%), la indústria (+2,7%) i la construcció, que va incrementar el seu valor un 2,1% respecte a 2023.

D’altra banda, Cuerpo va remarcar el dinamisme del mercat laboral, amb la creació de prop de mig milió de llocs de treball l’any passat, i va afirmar que els assalariats han recuperat el seu poder adquisitiu i han vist com les seues remuneracions pujaven al voltant del 5% interanual. En el quart trimestre, el creixement interanual del PIB va ser del 3,4%, una dècima menys de l’avançat a finals de gener per Estadística però una dècima més que la dada del tercer trimestre.

La condonació del deute no alleujarà la pressió a Catalunya

BBVA Research calcula que el dèficit públic espanyol es va situar en el 3,3% del PIB a tancament de 2024, dos dècimes menys que un any abans, encara que per sobre del 3% compromès pel Govern espanyol amb Brussel·les, i va projectar que millorarà fins al 2,7% i el 2,4% el 2025 i el 2026, respectivament. L’informe alerta l’acord de condonació del deute autonòmic no soluciona els desequilibris estructurals i no solucionarà el problema de l’elevat endeutament als territoris amb més pressió del deute sobre els seus ingressos corrents, com Catalunya o el País Valencià.