Treball i Hisenda tanquen finalment un acord perquè els treballadors que cobren l'SMI o menys no tributin l'IRPF el 2025

El Ministeri d'Hisenda i el Ministeri de Treball han arribat aquest divendres a un acord perquè els treballadors que cobren el salari mínim interprofessional (SMI) no tributin a l'IRPF el 2025. Segons han detallat fonts de l'executiu espanyol, el pacte preveu introduir una deducció en la quota de l'impost de la renda que faria que els assalariats que cobren 1.184 euros mensuals, o menys, no tributin. El consens entre els departaments liderats per les vicepresidentes María Jesús Montero, del PSOE, i Yolanda Díaz, de Sumar, acaba amb un estira-i-arronsa entre socis que ha durat diverses setmanes i que va motivar a Sumar i al PP a presentar proposicions de llei al Congrés per eximir el salari mínim de l'IRPF.

Poc abans que es conegués el pacte, la negociació entre els ministeris d'Hisenda i de Treball s'havia donat per trencada. De fet, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, havia acusat la titular d'Hisenda, María Jesús Montero, d'ordenar als seus negociadors que s'aixequessin de la taula aquest dijous a la nit. En una entrevista a Telecinco a primera hora d'aquest divendres, Díaz també havia donat per fet s'executaria el veto anunciat a la iniciativa de Sumar al Congrés que proposava que l'SMI no tributi per l'IRPF.

Des de Sumar lamentaven que Hisenda no hagués acceptat cap de les més de cinc propostes que havien posat sobre la taula per intentar trobar un acord. "El que estem fent és defensar un model de justícia fiscal", apuntava abans d'assegurar que, amb la seva posició, semblava que Montero cregués que el salari mínim era ja "molt elevat".

Aquest divendres també estava convocada una reunió de la Mesa del Congrés en què s'havien d'abordar els vetos d'Hisenda a les iniciatives de Sumar, Podem i PP perquè els perceptors de l'SMI quedessin exempts de l'IRPF. Avui era l'últim dia en què l'executiu pot executar aquest veto. Des d'Hisenda argumentaven que l'increment del Salari Mínim fins als 1.184 euros no podia alterar les taules de cotització de l'IRPF i recordaven que només pagarien aproximadament 20 euros el 20% dels perceptors, que són els que no tenen càrregues familiars.

L'ofensiva de Sumar per evitar que els beneficiaris de l'SMI haguessin de tributar no només es va quedar al Congrés, on Podem també va presentar iniciatives, sinó que va arribar també al Parlament. Allà, es va aprovar al febrer una moció impulsada per Junts que instava l'Estat a incrementar el mínim exempt de l'IRPF en consonància amb el salari mínim, tal com s'havia fet amb anteriors pujades. Tots els grups hi han votat a favor, menys el PSC, que s'hi va posicionar en contra.

Aquest divendres, el líder de CCOO, Unai Sordo, havia lamentat també la "cantada comunicativa" del govern de coalició en aquesta negociació. "Estem pivotant un debat fiscal de la pitjor manera possible des d'un punt de vista progressista", ha criticat abans de dir que en un moment en què hi ha un discurs "anti impostos" magnificat des de la dreta i l'extrema dreta no es pot estar discutint sobre la tributació de persones que cobren poc més de 1.100 euros.