Pacte in extremis perquè els perceptors de l’SMI no tributin

Els ministeris de Treball i Hisenda van tancar ahir un acord perquè els perceptors del salari mínim interprofessional (SMI), fixat en 16.576 euros per al 2025, no hagin de pagar l’IRPF aquest exercici, després de setmanes de discrepàncies i diversos dies d’intenses negociacions entre els socis de Govern. L’acord consisteix en la fórmula plantejada pel ministeri d’Hisenda d’introduir una deducció en la quota de l’IRPF per evitar que aquells que els tocaria pagar hagin de fer-ho. El Govern espanyol havia xifrat aquest col·lectiu en el 20% dels perceptors de l’SMI, bàsicament aquells sense càrregues familiars, als quals es reté uns 20 euros en la nòmina. A Lleida, més de 23.000 treballadors cobren l’SMI, amb la qual cosa la mesura n’afectaria uns 4.600.

A primera hora d’ahir, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, donava per trencada la negociació amb Hisenda i assegurava que dijous, a les deu de la nit, la vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, “va donar la instrucció d’aixecar-se de la taula”, encara que hores més tard va arribar l’anunci del pacte. L’acord finalment assolit resol el problema únicament per a aquest any, ja que la discrepància tornarà a saltar quan s’obri el debat per a la pujada de l’SMI del 2026.

Després de conèixer-se el pacte, Díaz va reconèixer que la negociació ha estat “difícil” però que, segons el seu parer, l’Executiu “surt enfortit” perquè “compleix la seua paraula”. Montero va afirmar també que l’acord evidencia la capacitat de diàleg de l’Executiu, que evita així una “minva” en la recaptació.

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va dir que el Govern central pretén donar als espanyols “gat per llebre” i va censurar el “sainet” que ha protagonitzat l’Executiu en les últimes setmanes. Una vegada tancat l’acord, Sumar va retirar la proposició de llei per regular que l’SMI estigui exempt de l’IRPF. Mentrestant, unes altres dos proposicions de llei del PP i Podem en el mateix sentit van ser vetades per l’Executiu central abans que acabés el termini per fer-ho a les 18.00 hores d’ahir, segons van confirmar fonts parlamentàries.