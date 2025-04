El sector de la pera preveu una bona collita després de recuperar-se de la falta de floració de l'anterior campanya

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La bona floració en les diferents varietats de pera fa preveure al sector una bona collita. Això contrasta amb la situació que els pagesos van viure la campanya passada, quan els arbres van perdre fins al 90% de borró floral per les altes temperatures, fet que es va traduir amb pèrdues en la collita superiors al 50%. Els arbres han recuperat la floració d'un any "normal" i preveuen arribar als 30.000 quilos de peres per hectàrea de mitjana. El responsable de Sectors Agrícoles d'Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes, ha explicat que aquestes bones previsions permetran als agricultors "començar a invertir de nou en les seves explotacions", després d'arrossegar en els tres últims anys unes "pèrdues exagerades".

Els cops de calor del 2023 van reduir la inducció dels borrons que havien de donar lloc a la floració del 2024. Aquesta situació va provocar la caiguda en picat de la floració i, per tant, una caiguda del nombre de peres que hi havia als arbres.

En els mateixos arbres on l'any passat les flors es podien comptar, gairebé, amb els dits de les mans, enguany la situació ha canviat per complet i els pètals blancs cobreixen bona part de les branques. És el cas d'una finca de Térmens on l'any passat van collir poc més d'un 10% de peres respecte d'una collita habitual. Enguany, en canvi, fins i tot, han hagut de fer esporgues més "severes" perquè hi havia excés de floració.

El responsable de Sectors Agrícoles d'UP, Jaume Gardeñes, anticipa una "bona collita" sempre que les condicions meteorològiques siguin favorables. Això donaria una treva al sector que arrossega tres anys de pèrdues consecutives. L'any 2022 a causa de les gelades durant la floració, el 2023 per la sequera que va fer que els pagesos haguessin de portar a terme esporgues dràstiques per salvar els arbres i, l'any passat, la falta de borró floral. "Esperem que el sector pugui començar a posar-se les piles i tornar a invertir en les seves explotacions", ha indicat Gardeñes.

Bona valoració dels ajuts al sector

Gardeñes ha valorat "molt favorablement" l'acord que es va prendre a la Taula Agrària de dilluns d'atorgar un ajut màxim de 1.400 euros per hectàrea per als agricultors que van patir els efectes per la manca de floració de l'any passat. "És un acord per mantenir les explotacions i que no hagi de plegar cap més pagès", ha indicat el membre d'UP. L'ajut, dotat amb 7,9 MEUR, donarà cobertura a totes les varietats i agricultors del país, com així havia reclamat UP, ja que la proposta inicial del Govern només contemplava les finques de la varietat conference de Ponent.

L'exportació de peres cau un 40% el 2024

La caiguda de la collita el 2024 es va traslladar als mercats, on l'exportació de fruita de llavor de les comarques de Lleida va retrocedir un 22,75%, fins als 62,57 milions d'euros. La pera va sortir més mal parada amb una forta davallada del 39,22%, mentre que la venda de pomes va créixer un 18,56%.