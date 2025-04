Multimilionaris 2025: Schwarzenegger, Seinfeld i Springsteen entre els 288 nous rics

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Malgrat la inestabilitat dels mercats financers, un rècord de 3.028 empresaris, inversors i hereus han entrat a la llista Forbes 2025 de multimilionaris del món, incloent-hi 288 nouvinguts (davant dels 265 de 2024). Aquests recent arribats al club dels més rics, entre els quals destaquen una llegenda del rock, un còmic icònic i el cèlebre Terminator, acumulen un valor conjunt de gairebé 680.000 milions de dòlars, amb una mitjana de 2.400 milions per persona. Els nous multimilionaris provenen de 33 països diferents.

Una vegada més, els Estats Units lidera el rànquing amb 103 nord-americans afegits enguany, incloses les dues persones més riques entre els nouvinguts: Marilyn Simons (patrimoni net estimat: 31.000 milions de dòlars), vídua del pioner dels fons de cobertura quantitatius Jim Simons (mort el maig de 2024), i Lyndal Stephens Greth (25.800 milions de dòlars), filla del magnat del petroli i gas Autry Stephens (mort l'agost de 2024).

Alemanya ocupa el segon lloc amb 37 nouvinguts, entre ells el multimilionari més jove del món, Johannes von Baumbach, de només 19 anys (5.400 milions de dòlars), i altres 14 hereus de la fortuna farmacèutica Boehringer Ingelheim. Xina i Hong Kong se situen en tercera posició amb 32 nous multimilionaris, destacant el joier Xu Gaoming (8.200 milions de dòlars). Índia (17) i Rússia (15) completen el top 5.

Fortunes creades des de zero

Gairebé el 70% dels nous multimilionaris mundials —196 persones— són "self-made", és a dir, han creat les seves fortunes per si mateixos en lloc d'heretar-les. El nouvingut més ric d'aquesta categoria, Sulaiman Al Habib, de 73 anys (10.900 milions de dòlars), prové d'Aràbia Saudita, país que torna a tenir presència a la llista per primera vegada des del 2017. El cofundador i CEO de Scale AI, Alexandr Wang (2.000 milions de dòlars), amb només 28 anys, representa el multimilionari més jove que ha fet fortuna pel seu compte.

Estrelles mundials al club dels multimilionaris

Els nous multimilionaris més coneguts han fet fortuna gràcies al seu èxit en diverses formes d'art. El músic Bruce Springsteen (1.200 milions de dòlars) és un dels més rics del món artístic. Els seus 21 àlbums d'estudi, deu en directe i set EP han venut 140 milions de còpies arreu del món. El 2021, Springsteen va vendre el seu catàleg musical a Sony, la seva discogràfica de tota la vida, per una suma global (abans d'impostos) d'uns 500 milions de dòlars.

L'estrella cinematogràfica Arnold Schwarzenegger (1.100 milions de dòlars) ha embutxacat centenars de milions gràcies a les 50 pel·lícules que ha protagonitzat en les darreres dècades. També ha invertit en immobles comercials, capital risc i borsa. El còmic Jerry Seinfeld (1.100 milions de dòlars) es beneficia d'un acord de 500 milions de dòlars amb Netflix per emetre la seva comèdia homònima durant cinc anys, i continua guanyant milions amb espectacles de monòlegs i altres projectes de streaming.

Poca presència femenina

Només el 15% dels nous multimilionaris d'enguany són dones, i gairebé dues terceres parts d'elles han heretat la seva riquesa. L'excepció més notable: Barbara Banke, de 71 anys, cofundadora de Jackson Family Wines, coneguda pels seus vins Kendall-Jackson de Sonoma, amb el seu difunt marit Jess Jackson (mort el 2011).

Sectors econòmics dominants

La tecnologia ha estat el camp més popular entre els nous multimilionaris, amb 46 fortunes creades en aquest sector. El xinès Hao Tang (4.300 milions de dòlars) és el nouvingut més ric del sector, gràcies a una inversió primerenca en el fabricant de software de màrqueting i jocs per a mòbils AppLovin, les accions del qual s'han disparat més d'un 300% en l'últim any. Altres destacats són el texà Ben Lamm (3.700 milions de dòlars), la empresa Colossal Biosciences està intentant ressuscitar el mamut llanut, així com Dario Amodei (1.200 milions de dòlars) i els seus sis cofundadors d'Anthropic, que van recaptar 3.500 milions de dòlars per a la seva empresa d'intel·ligència artificial valorada en 61.500 milions de dòlars el març passat.

El sector financer ocupa el segon lloc amb 41 nouvinguts, entre ells el controvertit magnat de les criptomonedes Justin Sun i el magnat del capital risc d'origen australià Michael Dorrell, empatats com els nouvinguts més rics del sector amb fortunes estimades de 8.500 milions de dòlars cadascun. El sector sanitari completa el podi amb 40 nous multimilionaris, entre ells els 15 hereus alemanys de Boehringer i von Baumbach.