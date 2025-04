Així calculen els EUA els aranzels “recíprocs” de Trump: una fórmula d'acord amb el dèficit comercial i les importacions del país

La formula per calcular els aranzels recíprocs de Trump.ACN

Els aranzels “recíprocs” que vol aplicar l’administració de Donald Trump contra pràcticament tots els països del món –i que són d’un 20% a la UE o d’un 34% a la Xina– es calculen d'acord amb el dèficit comercial i les importacions amb els blocs en qüestió, i no incloent en l’equació els aranzels reals que s’apliquin o altres elements com l’IVA, malgrat el que va assegurar el mateix Trump. En un informe publicat pel Departament de Comerç dels Estats Units s’estipula que és “pràcticament impossible” analitzar l’efecte de “milers d’aranzels, impostos i regulacions” i que la manera d’aproximar-se als seus “efectes combinats” és calculant quin aranzel caldria aplicar per “equilibrar els dèficits comercials bilaterals”.

“Si els dèficits són persistents a causa de polítiques aranzelàries i no aranzelàries, la taxa aranzelària necessària per compensar aquests factors es considera recíproca i justa”, assegura l’administració nord-americana.

El govern de Trump afirma que els dèficits comercials dels EUA es mantenen per “barreres reguladores als productes nord-americans, requisits ambientals, diferències en els impostos sobre el consum, costos de compliment normatiu, manipulació de divises i infravaloració de la moneda”, que actuen com a “distorsió”.

Per això, argumenta que “la demanda dels consumidors nord-americans ha estat desviada cap al mercat global, provocant el tancament de més de 90.000 fàbriques als EUA des del 1997 i la pèrdua de més de 6,6 milions de llocs de treball en el sector manufacturer”.

En tot cas, la fórmula que fa servir el departament de Comerç és simple, segons els experts, que diuen que simplement es limita a dividir el dèficit comercial amb un país o bloc, com la UE, per les importacions fetes des d’aquell indret. Després, Trump, que assegura que és “benèvol”, ho divideix per la meitat.