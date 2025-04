Les cooperatives agràries alerten que els aranzels de Trump tindran un impacte superior als 110 milions d'euros

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que els aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, poden tenir un impacte directe superior als 110 milions d'euros per a les exportacions agroalimentàries catalanes, segons les dades d'exportació de 2024. El vi envasat, l'oli d’oliva i, en menor mesura, els elaborats carnis, sobretot de porcí, serien alguns dels productes més perjudicats per la decisió del president estatunidenc. A banda de la FCAC, altres productors també han remarcat l'impacte "negatiu" dels aranzels. Des de la DOP Garrigues, temen l'impacte que poden tenir en el mercat global, i Asaja exigeix a l'administració ajuts directes per als productors més perjudicats.

El president de la FCAC, Ramon Sarroca, ha afirmat que la decisió de Trump tindrà un impacte negatiu, com ja va passar amb el aranzels que el president estatunidenc va imposar el 2019. Ha dit que caldrà valorar les conseqüències dels aranzels "dia a dia" i que caldrà veure quines estratègies aconsegueixen articular els governs català, espanyol i , sobretot, la Unió Europea, per contrarestar les polítiques de Trump.

Els Estats Units són la 7a destinació de l'exportació agroalimentària catalana. En el cas concret de les cooperatives agràries catalanes, es tracta del 6è país del món que importa més productes d'aquestes empreses i el primer fora de l'Europa Occidental, que és el principal mercat.

Un dels sectors més afectats serà el de l'oli d'oliva, que després d'anys de recuperació, al 2024, va aconseguir duplicar les vendes d'oli d’oliva català als Estats Units amb relació a l'any anterior. Aquest és el segon mercat de destí (15,2% del total exportat) i primer fora de la UE. L'any passat s'hi van exportar unes 14.000 tones, per valor de 137,9 milions d'euros. En el cas concret de l'oli d’oliva verge extra, els Estats Units són el primer destí exportador.

El president de la DOP Garrigues, Enric Dalmau, ha afirmat que els aranzels del 20% tindran un "impacte negatiu claríssim" en el sector. Tant pel que fa a les cooperatives i empreses que ens els darrers anys han aconseguit entrar al mercat dels Estats Units, com per l'efecte que aquesta decisió tindrà en el mercat global de l'oli. "Hi ha marques que han aconseguit posicionar-se amb molt d'esforç als Estats Units i ara, per una decisió d'un home, tot se'n pot anar a prendre vent", ha lamentat.

Pel que fa a vi i cava, l'any passat també van augmentar les vendes als Estats Units, el primer mercat mundial per aquest sector. Absorbeix el 15,67% de les exportacions de vi i cava catalanes al món, amb un valor de 77,5 milions d'euros.

Oli d’oliva, vi envasat, elaborats carnis de porcí i altres productes com snacks, dolços, begudes i plats preparats representen gairebé el 90% de les exportacions agroalimentàries en volum als Estats Units. Aquestes vendes van sumar 566 milions d'euros al 2024, front 457 milions de 2023.

L'any 2019, durant l'anterior mandat de Donald Trump, Catalunya ja va patir les conseqüències de l'aplicació d'aranzels del 25%. Aleshores, les exportacions agroalimentàries catalanes van disminuir un 16,24%, amb pèrdues estimades de gairebé 26 milions d'euros.

Asaja reclama ajuts directes per als productors

L'organització agrària Asaja ha valorat negativament la imposició d'aranzels per part dels Estats Units i ha exigit a les administracions ajudes directes per als sectors més perjudicats, entre els quals ha situat la vinya i l'oli. El president d'Asaja, Pere Roqué, ha afirmat que "sense ajuts directes serà difícil, després d'anys de sequera, que els sectors afectats puguin reemplaçar el fet no tenir exportacions sense aranzels als Estats Units". Roqué ha denunciat que Trump vulgui "canviar les regles del joc a escala econòmica mundial", però ha destacat que això no impedirà als productors tenir prou "força per seguir fent els millors productes".