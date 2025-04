Afrucat diu que els aranzels dels EUA “poden ser una oportunitat” per a la fruita de llavor i de pinyol catalanes

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, ha assegurat aquest divendres que els aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, “poden representar una oportunitat” per la fruita catalana, especialment per la poma, els préssecs i les nectarines que aconseguirien posicionar-se en uns mercats dominats, fins ara, per la producció nord-americana. En un comunicat, la patronal de la fruita ha detallat que Canadà i Mèxic són els països que històricament han importat més fruita dels EUA i estan buscant nous proveïdors.

“Algunes de les nostres empreses ja han rebut l’interès d’importadors canadencs que busquen substituir el producte nord-americà dels seus lineals. A més, la conjuntura podria ajudar-nos a accelerar el protocol d’importació de pomes a Mèxic en el que fa anys que estem treballant”, ha dit Manel Simon, director general d’Afrucat.

En aquests moments Espanya pot exportar pomes i fruita de pinyol, a excepció de cireres, al Canadà, mentre que a Mèxic s’hi poden exportar préssecs i nectarines, però la poma està pendent de tenir un protocol d’exportació.

L’any 2024, els Estats Units van ser els primers exportadors mundials de poma, per davant de la Xina, amb 870 milions de quilos que van enviar majoritàriament a Mèxic -353 milions de quilos-, seguits del Canadà -140 milions de quilos-.

Pel que fa a l’exportació de préssecs i nectarines, tot i que els Estats Units no es troben entre els principals exportadors mundials (el primer és Espanya), gairebé el 100% de les seves exportacions -75 milions de quilos- es distribueixen entre Canadà -46 milions de quilos- i Mèxic -23 milions de quilos-.