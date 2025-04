Autònoms: novetats sobre la factura electrònica en la declaració de la renda

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Consell General d’Economistes d’Espanya ha llançat un comunicat coincidint amb l’inici de la campanya de la renda, alertant els autònoms i professionals sobre quatre novetats fonamentals que han de conèixer abans de confirmar el seu esborrany.

Entre les principals novetats destaca la pròrroga aprovada pel Ministeri d’Hisenda per a l’entrada en vigor del Reial Decret 1007/2023, que estableix els requisits tècnics dels programes informàtics de facturació. Segons el Reial Decret 254/2025, publicat aquest dimecres al BOE, els empresaris i professionals disposaran de més temps per adaptar els seus sistemes informàtics a la normativa vigent, garantint així que compleixin tots els requeriments establerts.

Principals canvis normatius per a autònoms

La segona modificació rellevant ve de la mà del Reial Decret 253/2025, també publicat recentment, que introdueix canvis en les obligacions d’informació tant al Reglament de l’IRPF com al Reglament General de gestió i inspecció tributària, afectant directament als procediments d’aplicació de tributs que hauran de seguir els professionals.

El tercer canvi significatiu correspon al Reial Decret 252/2025, aprovat el 2 de març al BOE, mitjançant el qual s’estableix el Reglament de l’Impost Complementari. Aquesta nova normativa busca garantir un nivell mínim global d’imposició per a grups multinacionals i grans grups nacionals, la qual cosa podria afectar autònoms que col·laborin amb aquestes entitats.

Devolucions per a mutualistes

Finalment, l’Agència Tributària ha habilitat en la seua pàgina web oficial un formulari específic destinat als mutualistes que desitgin sol·licitar devolucions. Aquest mecanisme permetrà als afectats obtenir el 2025 la devolució corresponent als exercicis fiscals compresos entre 2019 i 2022, així com anys anteriors no prescrits, el que suposa una oportunitat per regularitzar situacions pendents amb l’administració tributària.