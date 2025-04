Hisenda ja inclou dades sobre vendes a Wallapop a l’esborrany de la renda: Què significa?

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Com a novetat d’aquest exercici fiscal Hisenda ha començat a incorporar a les dades fiscals informació sobre vendes de productes reutilitzats d’aquells usuaris que van superar els límits establerts per la directiva europea DAC7. Aquests llindars se situen en 30 o més vendes completades o ingressos superiors a 2.000 euros durant l’any natural.

Wallapop ha emès un comunicat aquest dijous aclarint que la inclusió de dades sobre vendes de segona mà a l’esborrany de la declaració de la renda per part de l’Agència Tributària respon únicament a un avís informatiu i no implica necessàriament que aquestes operacions hagin de tributar. Aquest aclariment arriba en un moment clau, coincidint amb l’inici de la Campanya de la Renda 2024, on molts usuaris de plataformes de segona mà mostren preocupació per les possibles implicacions fiscals de les seues transaccions.

Tanmateix, Wallapop ha volgut deixar clar, en col·laboració amb l’empresa emergent TaxDown, que únicament s’hauran de declarar aquelles vendes entre particulars que hagin generat un guany patrimonial, és a dir, quan l’import rebut per la venda supera el preu que es va pagar originalment pel producte.

La plataforma destaca que, segons les seues dades internes, més del 90% de les transaccions realitzades a través del seu servei no tenen obligació de tributar per l’IRPF, ja que es realitzen a un preu igual o inferior al de compra. A més, menys de l’1% dels usuaris de Wallapop arriba a assolir els límits establerts per la normativa DAC7 en un any típic.

Per què Hisenda inclou aquestes dades a l’ esborrany|esborrador ?

L’Agència Tributària ha explicat que la inclusió d’aquesta informació respon a un esforç preventiu per ajudar els contribuents a evitar errors o omissions que poguessin donar lloc a futures regularitzacions. Tal com indica l’AEAT en el seu comunicat: "Hi pot haver contribuents que rebin el missatge, però no hagin experimentat una alteració patrimonial (el cas habitual és el de les plataformes de venda de béns de segona mà), ni hagin exercit una activitat econòmica per la qual tributar en IRPF".

Aquests avisos preventius formen part d’una estratègia més àmplia de l’administració tributària per adaptar-se al creixent comerç electrònic entre particulars, especialment després de la implementació de la directiva DAC7, que obliga a les plataformes digitals a reportar determinades operacions a les autoritats fiscals.

Quan s’ha de tributar per vendes a Wallapop

La normativa fiscal espanyola és clara respecte a quan s’ha de tributar per la venda d’articles de segona mà. Només existeix obligació de declarar quan es produeix un guany patrimonial, és a dir, quan venem un objecte per un preu superior al que ens va costar. En aquests casos, la diferència entre el preu de venda i el d’adquisició constitueix un guany que s’ha d’incloure en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF.

Per exemple, si adquirim un telèfon mòbil per 500 euros i el venem posteriorment per 300 euros, no existeix guany patrimonial i, per tant, no s’ha d’incloure aquesta operació en la declaració de la renda. Al contrari, si comprem un article de col·leccionista per 200 euros i anys després el venem per 500 euros, els 300 euros de diferència sí constituirien un guany patrimonial subjecte a tributació.

La directiva DAC7 i el seu impacte a les plataformes de segona mà

La Directiva 2021/514 del Consell de la Unió Europea, coneguda com a DAC7, va entrar en vigor l’1 de gener de 2023 i estableix obligacions d’informació per a les plataformes digitals. El seu objectiu principal és millorar la transparència fiscal i combatre el frau en les transaccions realitzades a través d’aquestes plataformes.

En virtut d’aquesta normativa, plataformes com Wallapop han de recopilar i comunicar a l’Agència Tributària informació sobre els venedors que superin determinats llindars: 30 o més vendes anuals o ingressos superiors a 2.000 euros. Això no significa que totes aquestes operacions hagin de tributar, sinó que l’administració disposarà d’aquesta informació per contrastar-la amb les declaracions dels contribuents.

Què han de fer els usuaris de Wallapop ?

Davant de la inclusió d’aquestes dades a l’esborrany de la declaració, els usuaris de Wallapop han de revisar acuradament la informació proporcionada per Hisenda. Si les vendes realitzades no han generat guanys patrimonials (perquè es va vendre per igual o menor preu que el de compra), no és necessari incloure-les en la declaració.

Wallapop recomana als seus usuaris conservar factures, rebuts o qualsevol altre document que pugui justificar el preu original de compra dels articles venuts, especialment per a aquells que realitzen un nombre significatiu de transaccions o mouen imports elevats.

Què passa amb els usuaris professionals?

És important distingir entre els usuaris particulars i aquells que realitzen una activitat econòmica habitual a través de la plataforma. En aquest últim cas, els ingressos obtinguts s’han de declarar en l’IRPF com a rendiments d’activitats econòmiques, amb obligacions fiscals diferents de les de les transmissions ocasionals entre particulars.

La determinació de quan una activitat es considera professional o empresarial depèn de diversos factors com l’habitualitat, el volum d’operacions i la intenció de lucre. En cas de dubte, és recomanable consultar amb un assessor fiscal especialitzat.

En conclusió, la inclusió de dades sobre vendes en plataformes de segona mà a l’esborrany de la declaració representa un canvi significatiu en la relació entre l’economia digital i l’administració tributària, però no altera les regles bàsiques sobre què ha de tributar: només aquelles vendes que generin un guany patrimonial real tenen obligació fiscal, independentment que Hisenda disposi ara de més informació sobre aquestes transaccions.