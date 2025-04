Els lleidatans presenten un 9% més de declaracions

La campanya de la renda va arrancar dimarts per internet. - EUROPA PRESS

Els lleidatans han presentat en els primers tres dies de la Campanya de la Renda de 2024 gairebé un 9% més de declaracions que en el mateix període de l’any passat, passant de les 12.937 registrades durant l’any passat a les 14.091 de les darreres 72 hores, segons es desprèn de les dades publicades ahir per l’Agència Tributària. El termini per presentar-les, que es va obrir dimarts a través d’internet, s’allargarà fins al 30 de juny vinent. En total, l’organisme dependent del ministeri d’Hisenda calcula que a la demarcació rebran unes 242.503 declaracions, un 3,2% més que en l’exercici anterior, de les quals 216.219 seran individuals i 26.284 de conjuntes. Les positives se situaran entorn de les 83.096, mentre que les que tenen dret a devolució creixeran un 6,3%. Com ja va avançar SEGRE, el fisc preveu tornar a Lleida 118 milions en aquesta campanya i ingressar-ne uns 178.

En el conjunt de Catalunya els ciutadans han presentat des de dimarts passat un 4,91% més de declaracions que durant el mateix període del 2023. En total ja se n’han entregat 310.896 i d’aquestes les que han d’ingressar a les arques públiques s’han incrementat un 9,20%, fins a 58.160. Pel que fa a les declaracions amb sol·licitud de devolució, se n’han notificat 242.312, un 3,35% més. Per demarcacions Lleida ha estat la que ha experimentat l’avinguda més pronunciada percentualment (8,92%) de documents entregats, Tarragona l’ha seguit amb una pujada del 6,99%, fins als 33.919; Girona amb un 6,58%, on se’n van comptabilitzar 25.978, i Barcelona, on es van concentrar més del 75% del total de Catalunya, amb 236.908, un 4,21% més.

A nivell estatal, els contribuents han presentat unes 2.047.000 declaracions, de les quals unes 1.787.000 eren a tornar, un 0,62% menys que fa un any. D’aquestes, l’Agència Tributària ja ha acordat l’ingrés a un total de 502.000, la qual cosa suposa un increment del 0,9% en comparació amb el 2023, per un import total de 297,7 milions, un 8,2% més.