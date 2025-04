Prefabricats Pujol, Ribalta i Fills i dos firmes més s’alien per créixer

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Quatre empreses del sector de la fabricació i subministrament de formigó, les lleidatanes Ribalta i Fills i Prefabricats Pujol, que ja van unir esforços per potenciar la seua activitat l’any passat, i les barcelonines Calaf Grup i Fiasa Mix, han decidit aliar-se amb l’objectiu d’optimitzar la gestió dels seus recursos i posicionar-se com la segona operadora més gran del mercat català. D’aquesta manera, han decidit posar en marxa una nova societat sota el nom de Formigons.cat (Formigons Centre d’Abastiment i Transport), que comptarà amb una quinzena de plantes de formigó en funcionament, assolint una àmplia zona que inclou Lleida, l’Alt Pirineu i la Catalunya Central. En concret, aquestes se situaran a les comarques del Segrià, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, el Bages, l’Anoia, el Moianès i el Solsonès. L’operació, que està subjecta a la seua aprovació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), preveu facturar anualment més de 25 milions d’euros.

La nova societat operarà de forma autònoma, amb una gestió integral de tota la cadena de subministrament i aprofitant les economies d’escala per aconseguir més competitivitat. Així, Formigons.cat, amb una producció de més de 230.000 metres cúbics anuals, busca millorar l’eficiència mitjançant l’optimització de la compra de matèries primeres i la contractació de serveis, a més de la distribució eficient entre les diferents plantes. Aquest model permet també la incorporació de més companyies. Amb aquesta iniciativa les quatre firmes demostren el seu compromís amb la innovació i la millora contínua en el sector de la construcció, impulsant un model de negoci sostenible i eficient.

El mes d’octubre passat, Ribalta i Fills i Prefabricats Pujol van anunciar el llançament de Ribalta-Pujol, amb seu a Oliana, una unió estratègica amb l’objectiu de potenciar i ampliar la seua activitat. Aquesta empresa, que ja compta amb autorització de la CNMC, gestiona sis plantes a Lleida i preveu facturar uns 9 milions d’euros anuals i produir 120.000 metres cúbics de formigó.