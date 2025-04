Una de cada tres pimes preveu crear ocupació en sis mesos

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Una de cada tres petites i mitjanes empreses catalanes preveuen crear llocs de treball en els propers sis mesos i set de cada deu calculen que mantindran les seues plantilles estables. Així es desprèn de l’estudi Impulsant el talent en les pimes espanyoles: Desafiaments i oportunitats que acaba de presentar Adecco.

En concret, la majoria de les pimes enquestades (61%) considera que l’ocupació es mantindrà estable en els propers sis mesos al seu negoci –4,1 punts percentuals més que la mitjana estatal (56,9%)–, davant d’un 32% que preveu més contractacions i un 7% que tem una reducció de plantilles.

L’atracció de talent jove és un repte generalitzat per a aquestes empreses: un 73% dels enquestats a Catalunya així ho afirma, i és el motiu més citat (47%) la preferència dels joves per ingressar en companyies més grans.

Pel que fa a la contractació de talent sènior, el 61% de les enquestades subratlla la rellevància de la seua experiència i estabilitat, un 32% la limita a rols concrets i un 17% opta sempre per perfils més joves a causa de la seua adaptabilitat més gran.

Respecte al tipus de professionals buscats, un 51% declara la intenció d’incorporar personal tècnic o especialitzat –un percentatge superior al 47,7% registrat a nivell estatal–, mentre que un 28% es decanta per perfils administratius o operatius i un 12% s’interessa en directius, destaca l’informe.

Igual com la mitjana espanyola, les pimes catalanes opten per l’adaptabilitat i actitud positiva (37%) com el criteri més valorat a l’hora d’avaluar candidats, seguida de la formació i les habilitats específiques (34%) i l’experiència en el sector (29%).

Pel que fa a les barreres per a la contractació, el 58% dels directius de pimes catalanes coincideix a assenyalar la dificultat per trobar perfils qualificats com el principal obstacle, superant la incertesa econòmica o regulatòria (42 per cent) i la falta de recursos econòmics (28 per cent).