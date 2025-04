Enric Dalmau, president de la DOP Les Garrigues: "Cal apostar pel mercat europeu"

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’oli d’oliva és el producte lleidatà que més s’exporta als Estats Units, per la qual cosa podria ser el sector més perjudicat per la nova política comercial de Donald Trump.

“De moment és una incertesa, però està clar que no serà bo, perquè pot baixar el consum i això perjudicarà sobretot les empreses més grans, que són les que més han invertit per fer-se un espai en el mercat nord-americà”, lamenta el president de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau.

Tot i que creu que els Estats Units continuaran sent un nínxol de mercat, perquè “és un país que accepta molt bé el producte”, considera que també caldria buscar alternatives per pal·liar una possible menor demanda per part de Washington. “Europa és la principal destinació de l’oli d’oliva que es produeix a Lleida, i crec que ara és un bon moment per invertir aquí”, assenyala Dalmau.

Així mateix, indica que actualment s’estan donant oportunitats també en països asiàtics, on “hi ha gent amb molt poder adquisitiu que aprecia els productes de tan bona qualitat com l’oli d’oliva”.