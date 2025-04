Tomàs Cusiné, propietari de Tomàs Cusiné: "Als Estats Units valoren els nostres vins"

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Tomàs Cusiné exporta els seus vins d’alta qualitat des del Vilosell a més de 40 països de tot el món, inclosos els Estats Units, que és un bon mercat per a aquest producte i en el qual pensa que continuaran tenint presència, malgrat les noves taxes imposades per Donald Trump.

“El preu dels aranzels l’acabaran pagant els consumidors nord-americans, i aquests aprecien la qualitat dels nostres vins, perquè el que produeixen allà o és d’una gamma molt baixa o té uns preus que són molt elevats”, afirma Cusiné, que considera que si el consum baixa podria compensar-ho l’alça dels preus. “Tenim l’experiència de la passada legislatura de Trump, el 2019, quan ja va imposar aranzels a les exportacions de vi europeu”, afegeix.

Cusiné, que fa tres anys que fa inversions al país nord-americà, afirma que “no estan obtenint els resultats esperats” i que per això estan plantejant traslladar-les a Europa, que és el principal client de les seues exportacions. Així mateix, es marca altres objectius com Corea del Sud, on “el vi té molta força” o els països llatinoamericans.