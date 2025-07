Hisenda corregirà un possible error perquè els perceptors del SMI recuperin tot el tributat

Publicat per ep Creat: Actualitzat:

El Registre de Economistes Assessors Fiscals (REAF), òrgan especialitzat en fiscalitat del Consell General d’Economistes d’Espanya (CGE), ha advertit aquest dimecres que l’esmena pactada entre PSOE i Sumar per a la tributació del salari mínim interprofessional (SMI) el 2025 només garanteix als seus perceptors la devolució de la meitat del pagat per IRPF a causa d’una "badada" a la redacció de la mateixa. Fonts del Ministeri d’Hisenda ha traslladat a Europa Press que, en cas que l’esmentat error existís, hi ha marge per corregir-lo.

En roda de premsa per explicar les novetats per a la declaració de la Renda el 2024 i el 2025, els tècnics del REAF han assenyalat que l’esmena del govern de coalició, introduïda en el projecte de llei de sobre responsabilitat civil i d’assegurances de vehicles de motor, estableix una deducció per als perceptors del SMI, però només respecte a la quota íntegra estatal, oblidant-se de modificar l’article corresponent perquè també afecti la quota autonòmica.

Des del REAF expliquen que aquesta és una deducció la quantia de la qual es divideix en dos meitats: un 50% es resta de la quota íntegra estatal i l’altra meitat, de la quota íntegra autonòmica. Però l’esmena en qüestió no diu res sobre la part autonòmica.

A la pràctica, si això no es corregeix, no s’aconseguirà que els perceptors del SMI recuperin el 100% de les retencions que els practiquin aquest any per IRPF, que seran de 340 euros, sinó que només recuperaran 170 euros. "Suposem que això evidentment es corregirà en un futur, perquè la voluntat és que aquesta deducció resti d’ambdues quotes", ha assenyalat Raquel Jurado, tècnica del Servei d’Estudis del REAF.

En cas que l’esmena es corregeixi perquè pugui aplicar-se la deducció també en la quota íntegra autonòmica, el REAF assenyala que tots els perceptors del SMI aconseguirien recuperar els 340 tributats, menys els d’Astúries.

L’explicació per a això, segons ha detallat el REAF, és que a Astúries el tipus mínim de la seua tarifa és del 10%, sent l’única regió espanyola que aplica un tipus mínim per sobre del 9,5% estatal. D’aquesta manera, a Astúries, la deducció no arriba a cobrir completament la quota íntegra autonòmica, per la qual cosa els seus perceptors del SMI pagarien un impost efectiu de 8,72 euros.

A diferència del que ha fet el Govern espanyol amb la seua esmena, el REAF pensava que, perquè els perceptors del SMI recuperen les seues retencions, s’anava a introduir una deducció variable segons la comunitat autònoma en la qual resideixi el ciutadà, ja que la quota diferencial a pagar a cada regió depèn de la tarifa autonòmica. Fent-ho així "quadrarien els números" i es recuperaria tot el tributat, encara que el tipus mínim superés l’estatal.

"Si alguna comunitat autònoma volgués modificar la seua tarifa aquest any i apugés el tipus mínim també per sobre del 9,5%, els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma es trobarien amb aquest problema que tenen els asturians. Llavors, pensem que aquest escenari (el de la deducció variable) quadra en totes les comunitats autònomes", ha explicat Jurado.

Des del REAF consideren que aquest error o "badada" en l’esmena redactada sobre la tributació del SMI s’acabarà corregint, doncs en l’esmena "es veu la voluntat" que la deducció resti d’ambdues quotes, l’estatal i l’autonòmica. "T’ho diu el propi article. A més, l’últim paràgraf posa una precisió que fa al·lusió a la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica. O sigui, que ha de ser una badada del legislador. Al final això és una esmena, és una cosa tècnica que segurament es canviï quan entri en vigor la llei, quan es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

En tot cas, el president del CGE, Valentín Pich, ha qualificat de "desassenyada" la redacció de l’esmena sobre la tributació del SMI i ha insistit que es deu deflactar la tarifa i augmentar els mínims perquè els contribuents no perdin poder adquisitiu.

Per la seua part, Agustín Fernández, president del REAF, ha afirmat que la tècnica legislativa regulada per als qui cobren el salari mínim interprofessional i no paguin l’IRPF és "tècnicament pitjor que la regulada per al 2024", ja que aquests treballadors avancen el pagament de l’impost el 2025 i, posteriorment, queden obligats a presentar la declaració per recuperar les quantitats ja satisfetes.

Malestar per l’embolic amb la devolució de mutualistes

Durant la seua intervenció Pich també ha expressat el seu malestar amb la situació que ha provocat la no-regulació de la pròrroga del règim de mòduls i la devolució als mutualistes. "S’ha tardat molt a reaccionar i això ha creat un clima d’inseguretat jurídica i d’incertesa tant per als ciutadans com per als professionals tributaris i aquestes situacions no són bones per al nostre sistema tributari".

Segons la seua opinió, "no és acceptable que es reguli matèria fiscal per llei i, posteriorment, es reinterpreti la mateixa sense passar pel Butlletí Oficial de l’Estat".

En aquesta línia, Fernández, president del REAF, ha defensat que "les regles de joc en qualsevol sistema tributari que es consideri seriós han d’estar clares i no es pot legislar d’un dia per l’altre, perquè genera inseguretat a tot el món, contribuents, assessors i inversors."