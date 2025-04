Lactalis inverteix 20 milions en la planta de Mollerussa en els darrers nou anys

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El grup lacti Lactalis ha invertit en els últims nou anys 20 milions d’euros en la planta que posseeix a Mollerussa, de la qual cada dia surt llet de marques com El Castillo o Puleva i que compta amb una plantilla de 115 treballadors. La firma reforça així la seua aposta per la innovació i el creixement sostenible d’aquesta instal·lació, que és un referent industrial i d’innovació únic a Catalunya, segons va apuntar en un comunicat. Aquest és un territori clau per a la marca i mostra d’això és que més de 2,1 milions de llars catalanes compten amb almenys un producte de la marca al seu rebost, va indicar. Aquesta xifra representa un 68% de penetració, per sobre de la mitjana estatal. S’explica per la consolidació de marques com Puleva, que ha acompanyat durant dècades els hàbits alimentaris al nord peninsular. S’hi suma la diversitat de marques com Lauki, RAM o El Castillo en llet o Président, Galbani, Gran Capitán, El Ventero i Flor de Esgueva en formatges. Segons dades de Kantar, els formatges de Lactalis tenen una penetració superior al 52%, els iogurts i postres arriben al 27,2%, i les llets i begudes se situen en el 22% a Catalunya. La taxa de repetició supera el 50% en aquestes categories, la qual cosa confirma la fidelitat dels consumidors.