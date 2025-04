Muniesa analitzarà a la Trobada al Pirineu el context econòmic i social

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El president de CaixaBank, Tomàs Muniesa, serà un dels ponents en la Trobada al Pirineu, concretament en la denominada Taula Ibex, en la qual donarà la seua visió sobre l’actual context econòmic, però també social. Així ho va explicar ahir el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep M. Gonzàlez, després de firmar la renovació de l’acord de patrocini amb el president de la Associació Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto.

Muniesa té una àmplia experiència en el sector bancari i assegurador, compta amb un ampli bagatge en operacions corporatives tant estatals com internacionals i els seus missatges seran dels més esperats a l’hora d’analitzar la situació econòmica global. Josep Serveto va recordar que empresaris i representants d’altres grans empreses, com Endesa o Fluidra, han participat en edicions anteriors a la Taula Ibex i han considerat important que aquest any estigués protagonitzada per Muniesa. Així mateix, Gonzàlez va voler destacar que el suport de l’entitat financera a la Trobada és un exemple de suport al territori i a les seues empreses i va apuntar que aquest fòrum econòmic és punt de trobada dels empresaris per analitzar el present i el futur. En aquest punt, va explicar que l’entitat compta al territori de Lleida amb tres centres especialitzats a atendre les necessitats de les empreses amb un total de 40 professionals.

La Trobada al Pirineu celebrarà la seua 36 edició els dies 12 i 13 de juny a la Seu d’Ugell sota el títol L’empresa davant del nou ordre mundial.