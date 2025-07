Trump suspèn els aranzels durant 90 dies a països que no han pres represàlies contra els EUA

El president dels Estats Units, Donald Trump.Europa Press / Contacte / Shawn Thew - Pool via CNP

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres una pausa de 90 dies en l’aplicació d’aranzels a aquells països que no han pres represàlies comercials contra el seu pla aranzelari i han buscat una solució negociada.

El republicà ha explicat a la seua xarxa social Truth Social que la seua decisió obeeix que més de 75 països han buscat negociar amb Washington i "no han pres represàlies de cap manera contra els Estats Units".

"He autoritzat una PAUSA de 90 dies i una reducció substancial de l’aranzel recíproc durant aquest període, del 10 %, també amb efecte immediat", ha declarat.

En canvi, ha apujat la pressió sobre la Xina i ha elevat "amb efecte immediat" els seus aranzels fins el 125 % perquè considera que Pequín ha comès una "falta de respecte" en imposar gravàmens en represàlia contra els Estats Units.

Trump es va burlar dimecres a la nit de les desenes de països que han contactat amb la Casa Blanca per buscar una solució negociada als aranzels.

"Aquests països ens estan trucant. M’estan llepant el cul. Es moren per arribar a un acord", va dir Trump davant del Comitè Republicà.

Trump va aguditzar dimecres passat la seua guerra comercial en anunciar el 10 % d’aranzels per a gairebé tots els països del món, més gravàmens addicionals per a algunes nacions i blocs comercials, com la Unió Europea (UE), la tarifa total dels quals ascendeix al 20 %. Els aranzels del 10 % van entrar en vigor dissabte passat i els addicionals aquest dimecres.