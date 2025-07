Els perceptors de l’SMI recuperaran tan sols la meitat del que tributen

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF), òrgan especialitzat en fiscalitat del Consell General d’Economistes d’Espanya (CGE), va advertir ahir que l’esmena pactada entre PSOE i Sumar per a la tributació del salari mínim interprofessional (SMI) el 2025 només garanteix als seus perceptors la devolució de la meitat del que han pagat per IRPF a causa d’una “badada” en la redacció.

En roda de premsa per explicar les novetats per a la declaració de la Renda el 2024 i el 2025, els tècnics del REAF van assenyalar que l’esmena del Govern de coalició, introduïda en el projecte de llei de sobre responsabilitat civil i d’assegurances de vehicles de motor, estableix una deducció per als perceptors de l’SMI, però només respecte a la quota íntegra estatal, oblidant-se de modificar l’article corresponent perquè també afecti la quota autonòmica.

Des del REAF expliquen que aquesta és una deducció la quantia de la qual es divideix en dos meitats: un 50% es resta de la quota íntegra estatal i l’altra meitat, de la quota íntegra autonòmica. Però l’esmena en qüestió no diu res sobre la part autonòmica. A la pràctica, si això no es corregeix, no s’aconseguirà que els perceptors de l’SMI recuperin el 100% de les retencions que els practiquin aquest any per IRPF, que seran de 340 euros, sinó que només recuperaran 170 euros.

“Suposem que això evidentment es corregirà en un futur, perquè la voluntat és que aquesta deducció resti de les dos quotes”, va assenyalar Raquel Jurado, tècnica del Servei d’Estudis del REAF.

En cas que l’esmena es corregeixi perquè pugui aplicar-se la deducció també en la quota íntegra autonòmica, el REAF assenyala que tots els perceptors de l’SMI aconseguirien recuperar els 340 tributats, menys els d’Astúries. L’explicació per a això, segons va detallar el REAF, és que a Astúries el tipus mínim de la seua tarifa és del 10%, l’única regió que aplica un tipus mínim per sobre del 9,5% estatal. D’aquesta manera, a Astúries, la deducció no arriba a cobrir completament la quota íntegra autonòmica, per la qual cosa els seus perceptors de l’SMI pagarien un impost efectiu de 8,72 euros.