La inflació es modera al 2,6% al març a Lleida després de dos mesos d’increments

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La inflació es va moderar vuit dècimes en taxa interanual al març a la demarcació de Lleida, fins a situar-se en el 2,6 per cent, després de dos mesos consecutius a l’alça, pel comportament de l’electricitat i els combustibles, segons la dada confirmada ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Malgrat el descens, Lleida continua sent la província més inflacionista de Catalunya (2,2%) i la novena a nivell estatal (2,3%).

Aquest descens de l’índex de preus de consum (IPC) respon, principalment, a la menor pujada de l’electricitat per les fortes pluges registrades el mes passat, així com a l’abaratiment dels carburants i lubricants per a vehicles personals i que els preus de lleure i cultura van pujar menys que el març de l’any passat, a causa que el 2024 la Setmana Santa va caure en l’última setmana d’aquest mes.

En concret, el grup d’habitatge va retallar quatre punts la seua taxa interanual al març, fins al 4,7 per cent, per l’abaratiment de l’electricitat, en tant que el grup de transport va reduir 2 punts la seua taxa interanual, fins al -2,1 per cent, pel descens dels preus dels carburants i lubricants per a vehicles personals. Això va compensar l’encariment de grups com la roba i el calçat (2,4%) o l’alimentació (0,6%).

En el conjunt de Catalunya, l’IPC va descendir nou dècimes, fins a situar-se en el 2,2%. D’aquesta forma, l’indicador que mesura el cost de la vida va trencar amb cinc mesos consecutius a l’alça i va assolir el nivell més baix des de l’octubre. La dada catalana va ser una dècima inferior a la mitjana de l’Estat, on la inflació va ser del 2,3%.

Entre els preus que més van baixar en comparació amb l’any passat es troben el de l’oli d’oliva (-37,9%), el sucre (-15,6%), els combustibles líquids (-10,9%), els ordinadors personals (-9,3%) i el transport ferroviari de passatgers (-8,9%). Al contrari, les pujades més grans van ser en la joieria i bijuteria (+24,7%), seguit del xocolate (+24,6%), altres olis (+17,3%), el cafè (+15,5%) i la carn d’oví i cabrum (+12,8%).

Així mateix, per comunitats autònomes, les illes Balears van presentar la taxa d’inflació més elevada amb un 2,9 per cent, i Múrcia i les Canàries, les més baixes, amb un 1,6 per cent les dos.

Quant a la inflació subjacent, és a dir, aquella que no inclou ni aliments no elaborats ni productes energètics que són els més volàtils, va disminuir dos dècimes al març, fins al 2 per cent, taxa tres dècimes per sota de l’índex general i la més baixa des de finals del 2021.

Alerta per l’efecte dels aranzels dels EUA en els preus

Els sindicats CCOO i UGT van coincidir a destacar ahir que la guerra comercial iniciada pels Estats Units podria encarir els preus i que la moderació de la inflació el mes de març “no pot interpretar-se com una millora del poder adquisitiu” dels treballadors.

En termes similars es va pronunciar la patronal de la mitjana i petita empresa, Pimec, que va alertar que existeixen “diversos factors” que poden alterar l’evolució de la inflació, com la ruptura de negociacions amb el Govern de Donald Trump i els costos empresarials.

Per la seua part, Unió Sindical Obrera (ÚS) va afirmar que la moderació de l’IPC al març suposa un “alleujament” per a les butxaques dels ciutadans, però alhora va advertir que el preu dels aliments “continua empobrint la població”. “Malgrat que els salaris han pujat per sobre de la inflació, l’alimentació acumula una pujada del 31,5% en quatre anys”, va denunciar.