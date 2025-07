Lleida registra la menor incidència de baixes laborals

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La província de Lleida té la menor incidència d’incapacitat laboral (les conegudes com a baixes) de tot Catalunya, amb una mitjana mensual de 39,52 casos per cada mil afiliats al llarg de l’any passat, lluny dels 49,62 de Barcelona. A l’exercici va tenir un lleuger descens del 0,83%, però malgrat això són taxes molt més elevades si es comparen amb altres països europeus. Així es va posar de manifest ahir en una jornada organitzada per la patronal lleidatana Coell per analitzar l’absentisme laboral. El president de Coell, Josep Maria Gardeñes, va afirmar que és un dels principals problemes a què s’enfronten les empreses, que es tradueixen en un increment de costos i una caiguda de la productivitat i de la competitivitat. Pel seu costat, el president de la patronal del comerç Fecom, Rafel Oncins, va alertar que l’absentisme s’ha incrementat en un 6,7 per cent l’últim any.

El coordinador de Gestió d’Absentisme de Grans Comptes d’Umivale Active, Juan Miguel Mesa, va destacar l’augment de les baixes de llarga durada i el fenomen dels repetidors com a claus de l’elevada incidència. A més, va posar de manifest que les baixes laborals representen tres de cada quatre casos d’absentisme a les empreses.

La directora del departament de Relacions Laborals i Assumptes Socials de la patronal Foment del Treball, de la qual forma part Coell, Yésica Aguilar, va insistir que l’absentisme laboral és, juntament amb la falta de personal, la gran preocupació dels empresaris.

D’altra banda, la cap d’Avaluacions Mèdiques a Lleida, Alt Pirineu i Aran, Carolina Infante, i la subdirectora provincial d’Incapacitat Permanent i Control de la Incapacitat Transitòria a Lleida, Clara Sánchez, van posar sobre la taula aspectes com el canvi del model assistencial, amb visites no presencials, com un dels aspectes que poden explicar l’increment de casos.