“La descentralització de les empreses reparteix el talent”

El hòlding d’empreses especialitzades en serveis de recursos humans Grup Montaner va ajudar durant l’any passat a través de les seues oficines de treball temporal, Quality, i d’externalització, TQ Serveis, un total de 1.625 persones a trobar una feina a la demarcació de Lleida mitjançant 3.816 contractacions, gairebé un 10 per cent més que els que va oferir durant l’any passat. Les oportunitats ofertes a la demarcació es van incrementar sobretot a les oficines de treball temporal gràcies al sector agrícola, on es va demanar molta mà d’obra, sobretot de recol·lectors, a causa de la bona campanya agrícola. "En general tot el sector agroalimentari va tenir l’any passat un bon dinamisme laboral”, va explicar el director i propietari de la firma, Joan Montaner, a aquest diari. Això va portar el hòlding a assolir una facturació de 18 milions d’euros, 6 dels quals provinents de Quality Temporal, cosa que representa un creixement del 26,4% respecte al 2023.

Quant al moment que travessa el mercat laboral, Montaner considera que és bo i que s’està produint un canvi de paradigma. “Abans tot es concentrava molt a les grans ciutats, en el cas de Catalunya, a Barcelona i la seua perifèria, però ara les empreses estan buscant espais on els seus treballadors també puguin viure millor, amb habitatge més accessible i millor qualitat de vida, per això estem notant que està creixent la demanda a la resta de províncies”, afirma. Això, afegeix, també està portant a un repartiment del talent, sobretot en comandaments intermedis. “Són professionals amb més disposició per traslladar-se d’un costat a un altre.” Respecte a la falta de professionals, creu que moltes vegades si no es troben és perquè no “se’ls ofereixen unes condicions adequades”.

“El talent cal remunerar-lo i si no es troba queden dos opcions: portar-lo de fora, amb la despesa que comporta, o formar-lo des de zero, cosa que també implica uns costos”, assenyala Montaner. El Grup, que va facturar en total gairebé 91 milions, va iniciar l’any passat el relleu generacional, amb Pol Montaner agafant les regnes de TQ Serveis.