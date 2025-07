Ordeig demana reforçar la presència als EUA i no abandonar el mercat pels aranzels

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura va reunir ahir les principals associacions i entitats del sector agroalimentari per abordar l’impacte dels nous aranzels imposats pels Estats Units. “Els EUA són i continuaran sent un mercat clau per a Catalunya. Malgrat l’aplicació d’aquests aranzels injustificats, no podem abandonar les exportacions”, va dir Ordeig, en una jornada de treball per traçar les línies de resposta del sector agroalimentari català davant de l’enduriment comercial.

“Hem de continuar apostant per l’avaluació dels nostres productes i per una internacionalització sòlida i diversificada”, va continuar el titular d’Agricultura, que va traslladar un missatge de “confiança i determinació”. Encara que l’afectació de les mesures proteccionistes del líder republicà afecta un bon nombre d’empreses, els principals damnificats en el cas de l’agroalimentació són l’oli d’oliva i el vi. Els Estats Units van ser el setè mercat exterior de les empreses lleidatanes l’any passat, on van vendre productes per valor de 121,04 milions d’euros. L’oli d’oliva va assolir els 80 milions.

Ordeig va destacar que les exportacions agroalimentàries catalanes als Estats Units han crescut més d’un 125 per cent en valor en els últims deu anys.

El conseller va destacar el “paper clau” del Pla Responem com a eina per reforçar la resiliència del teixit empresarial davant de les tensions comercials i garantir la competitivitat de les empreses al mercat internacional. Va reivindicar el rol de Prodeca com a instrument estratègic per a la promoció exterior. La directora de Prodeca, Delia Perpiñà, va exposar actuacions previstes per enfortir la presència del producte agroalimentari català als Estats Units, com diverses Catalan Food Masterclass en ciutats clau com Miami, Boston o Chicago. També va presentar mesures en l’àmbit de la formació i l’anàlisi de mercats.

Asaja va destacar que la situació és molt diferent de la viscuda quan el 2014 la fruita de Lleida va perdre d’un dia per l’altre el mercat rus pel tancament de fronteres aplicat per Vladímir Putin, com a reacció a sancions de la Unió Europea a Moscou.

Per la seua part, JARC va insistir en la necessitat d’aplicar les mesures que ja va reivindicar al conseller en la seua última reunió, des d’ajuts estructurals per reforçar les exportacions en casos d’impactes aranzelaris, però també climàtics o de mercat, així com un sistema d’assegurances “potent” o suport a la liquiditat del sector.

Avui hi ha prevista una nova reunió al màxim nivell a Barcelona per analitzar la situació generada per Donald Trump amb la seua guerra comercial. El president, Salvador Illa, es reunirà amb representants del sector.

Per això, va assegurar que les empreses s’han de preparar per poder fer front a futurs escenaris complexos.

Les Cambres reclamen mesures urgents per a la competitivitat

La comissió d’Internacionalització i Relacions amb la Unió Europea del Consell General de Cambres de Catalunya va alertar ahir dels riscos dels aranzels dels EUA i va defensar mesures urgents per reforçar la competitivitat exterior, va informar la Cambra de Sabadell.

El president de la comissió i de la Cambra de Sabadell, Ramon Alberich, es va referir als aranzels dels Estats Units i va alertar de la dificultat de fer previsions per la “incertesa generada per l’actitud erràtica” del president nord-americà, Donald Trump.

El ministre Planas insisteix a qualificar els nous aranzels d’injustos

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha reiterat la necessitat de “negociar” amb l’Administració de Donald Trump per trobar una solució a la guerra comercial, ja que considera que no es pot acceptar un “punt de partida” per negociar amb un 10% d’aranzels després de deixar en suspens el 20% durant 90 dies. “No acceptem una nova normalitat en funció de la qual aquest 10% de forma universal, que és injustificada i injusta, ha imposat l’administració dels Estats Units com a punt de partida de la discussió. Creiem que es pot i s’ha de negociar, negociar i negociar”, ha assegurat. Planas es va reunir amb el sector aquest dilluns passat.