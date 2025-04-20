Ordeig qualifica de "catàstrofe" l'afectació de la pedregada d'aquest dissabte
Visita una de les finques més afectades a Alcarràs
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha qualificat aquest diumenge de "situació catastròfica i crítica" l'afectació de la pedregada del dissabte al camp lleidatà, que va afectar especialment finques del Segrià, però també d'altres comarques com el Pla o l'Urgell.
En una visita a Alcarràs, zona zero dels danys soferts, el conseller ha volgut comprometre el suport de la Generalitat amb els afectats i ha avançat que desplegarà els "esforços" que calguin per compensar els pagesos perjudicats.
Ordeig ha dit que la situació mereix una resposta "ràpida", que miraran que Agroseguro valori els danys amb agilitat, i també una solució a mig i llarg termini per protegir les finques davant tempestes de la intensitat de la d'aquest dissabte, que ningú podia preveure a mitjans d'un mes d'abril.
La delegació de la Generalitat ha visitat una finca de nectarines a Alcarràs afectada al 100%.