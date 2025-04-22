ACTES
Reducció de jornada i reformar l’acomiadament, clams de l’1 de Maig
CCOO i UGT han convocat manifestacions en una cinquantena de ciutats. La celebració estarà marcada per la guerra comercial iniciada per Trump
Els sindicats CCOO i UGT sortiran al carrer aquest Primer de Maig per reclamar que es compleixi l’acord amb el Govern central per rebaixar la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals aquest any i per apressar que s’obri una taula de diàleg social en la segona part de la legislatura que permeti emprendre la reforma de l’acomiadament a Espanya.
Sota el lema Protegir el que s’ha conquerit, guanyar futur, els dos grans sindicats han convocat mobilitzacions en més d’una cinquantena de ciutats, van explicar ahir els secretaris generals d’UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo, respectivament.
Ambdós líders sindicals van assegurar que aquest 1 de Maig s’hauria d’haver plantejat com un “clam” per la rebaixa de la jornada, però davant de la situació aranzelària derivada de les polítiques comercials dels Estats Units, la mobilització pel Dia dels Treballadors serà la que més “connotacions globals” tingui dels últims 100 anys.
“Aquest no serà el Primer de Maig amb un missatge central de reducció de jornada, perquè tenim el món potes enlaire”, però “el fet que s’hagi tret el focus públic sobre això no és obstacle perquè no siguem exigents”, va afirmar el líder de Comissions Obreres.
Ambdós sindicats també clamaran als carrers per la modificació del règim d’acomiadament, per a la qual cosa demanen una taula de diàleg social acomodant la legislació espanyola a l’europea de manera que acomiadar sigui “l’últim recurs de les empreses”.
En aquest sentit, van fer una crida a la patronal CEOE a negociar aquesta demanda i a evitar així la inseguretat jurídica de treballadors i empreses.
Álvarez i Sordo també van reclamar al Govern encapçalat per Pedro Sánchez que acceleri els treballs per reformar la llei de seguretat i salut en el treball, que inclogui noves malalties professionals i que eviti la situació actual, en la qual “més d’un terç de les morts a la feina són provocades per causes que ni tan sols havien estat avaluades en la prevenció de riscos”.
Els líders de les dos grans centrals sindicals van recordar els assoliments assolits aquests últims anys, com la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) o la reforma laboral, que han portat a reduir la bretxa de gènere, a retallar la temporalitat i a incrementar en tres milions els treballadors indefinits, segons el seu balanç.