AGRICULTURA
Agroseguro redueix les pèrdues en els fruiters a unes 10.000 hectàrees
Les indemnitzacions arribaran a un xifra milionària “de dos dígits”. Els pagesos tramiten ampliacions complementàries de les pòlisses per la pedra de dissabte
Agroseguro estima que la tempesta de pedra que va descarregar dissabte a les comarques del pla de Lleida ha causat danys en unes 10.000 hectàrees de fruiters. La conselleria d’Agricultura calcula pèrdues en 40.000 hectàrees de tota mena de cultius i Unió de Pagesos va arribar a parlar de 50.000. El pool assegurador centra les pèrdues al Segrià, Pla d’Urgell, Urgell i Segarra i apunta que aquest front també ha provocat sinistres en altres cultius, com cereals d’hivern, cirerers, ametller i colza.
De moment, ja s’han rebut a Agroseguro parts de sinistre d’unes 2.000 hectàrees de cultiu i l’entitat recomana que es remetin les comunicacions com més aviat millor, per agilitzar i planificar els treballs de peritatge. Ja s’ha començat a dur a terme les primeres visites a les zones afectades. En una d’aquestes, en una finca de fruita de pinyol a Soses, el responsable d’Agroseguroa Catalunya, Javier Joana, va dir que encara és aviat per fer una valoració dels danys, tenint en compte que la pedra ha tingut lloc abans del procés de l’aclarida dels arbres, per la qual cosa en molts casos caldrà esperar a veure l’evolució dels mateixos per tenir una avaluació adequada.
A les finques amb danys del cent per cent de la collita, es tancaran ara els informes de sinistre. Tanmateix, a la resta, es fa ara una primera estimació, però caldrà una segona visita i valoració prèvia a la collita de la fruita per ajustar xifres. “Des d’aquest moment fins a la collita, pot passar encara de tot”, va apuntar Joana.
Amb tot, va donar per fet que les indemnitzacions seran importants “de dos dígits”, amb referència a milions d’euros. En aquest punt, va destacar la importància de l’assegurança agrària i més en un moment en què estàs quedant patents els efectes del canvi climàtic amb sequeres com la que va posar en suspens el sector el 2023 o les gelades de la campanya anterior. Malgrat que no és habitual que es registrin a Lleida tempestes de granís com la de dissabte en ple mes d’abril, Joana va recordar que no és la primera vegada.
En concret, a finals dels anys 90 van tenir-ne lloc dos i fins i tot va ser necessari que els agricultors podessin arbres danyats per la pedra per assegurar la producció l’any següent. Agroseguro preveu que en els propers dies arribin a Lleida pèrits d’altres demarcacions per agilitzar els treballs, mentre les companyies d’assegurances estan incrementant les demandes de pagesos no afectats per la pedra per ajustar la seua pòlissa a la producció prevista, la qual cosa es coneix com contractar la “complementària”.
Jaume Viladegut, agricultor de Soses que ahir va rebre la primera visita dels pèrits, va explicar que tenia la finca arrasada, amb la pèrdua del cent per cent de la fruita de pinyol. Aquesta zona ja va ser víctima dels estralls de la pedregada el 2024.
A Espanya, les previsions de collita de la Federació de Cooperatives auguren estabilitat respecte a l’any anterior, amb una previsió de 136.000 tones, encara que aquestes xifres podrien revisar-se a la baixa a mesura que avanci el desenvolupament vegetatiu.
Grècia produirà un 34% menys que l’any passat a causa de les gelades i es quedarà amb 67.750 tones.
Pel seu costat, Itàlia veurà minvada la seua collita un 19% i podria treure al mercat unes 199.500 tones.
La producció francesa d’albercocs probablement tornarà a un nivell “satisfactori” aquest any, després d’una collita el passat 2024 que va caure gairebé un 40%, segons l’informe fet públic per Afrucat.
L’organització destaca la situació de Turquia, primer productor mundial, que té un potencial d’albercocs superior al de tot Europa. Turquia s’ha vist afectada per una onada de fred excepcional a la primavera, que ha reduït la producció en més d’un 70%.
La collita europea d’albercocs caurà un 10%
La producció d’albercoc descendirà aquest any a Europa en un 10% respecte a l’any passat a causa dels problemes de la meteorologia adversa a Itàlia i Grècia, segons va explicar ahir la patronal catalana de la fruita Afrucat. S’estima un dèficit de producció a Itàlia i, sobretot, a Grècia, estabilitat a Espanya i un gairebé retorn a la normalitat en el cas de França. En total, es preveu una collita europea de 508.000 tones, i un 1% per sobre de la mitjana del període 2019-2023.