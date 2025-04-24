MACRO
L’FMI abaixa el dèficit per a Espanya el 2025, però li demana un ajust fiscal
Preveu que caigui al 2,7% el 2025 i el deute, al 110,6%. Funcas rebaixa tres dècimes la seua previsió de creixement per l’impacte de la guerra comercial
El Fons Monetari Internacional (FMI) ha millorat les previsions de dèficit i deute d’Espanya per als propers anys, però demana al Govern estatal ampliar el seu marge fiscal per fer front als reptes vinculats a l’envelliment de la població.
A l’informe Perspectives fiscals publicat ahir, l’organisme calcula que el deute espanyol tancarà el 2025 en el 110,6% del PIB i que s’anirà reduint de forma progressiva fins a assolir el 93% l’any 2030.
Quant al dèficit, l’FMI apunta que la xifra aquest any se situarà en el 2,7% del PIB i que baixarà gradualment fins a assolir el 2% del PIB el 2030. Malgrat la millora de les dades, l’entitat recomana mesures com ampliar la base fiscal o millorar l’eficiència de la despesa pública.
En aquest sentit, les previsions de l’organisme presidit per Kristalina Georgieva suposen una millora de prop de mig punt cada any en relació amb el dèficit respecte a les seues anteriors estimacions. Si bé les xifres són més optimistes, encara disten de les mètriques presentades pel Govern espanyol, sobretot a llarg termini.
Segons l’FMI, el dèficit públic espanyol tancarà aquest 2025 en el 2,7% del PIB, mentre que Madrid espera que la taxa es redueixi al 2,5%.
Ja de cara al 2026, el fons monetari pronostica un dèficit del 2,4% i, a partir d’allà, reduccions anuals d’una dècima que acabaran situant el dèficit en el 2% el 2030.
El Govern espanyol, en canvi, ja preveu un dèficit entorn del 2 per cent el 2026 l’1,2 per cent el 2030.
Quant al deute públic, l’Executiu de Pedro Sánchez es mostra novament més optimista, amb un passiu del 101,4% el 2025, més de nou punts de diferència amb les estimacions de l’FMI (110,6%).
Per la seua part, la Fundació de Caixes d’Estalvis (Funcas) ha revisat tres dècimes a la baixa la seua previsió de creixement per a l’economia espanyola el 2025, fins al 2,3%, a causa de la guerra comercial i a la incertesa econòmica, i va reconèixer que el marge d’error és “més gran que el que hi ha habitualment en aquests exercicis”, atès que “la situació d’incertesa” actual és “enorme”.