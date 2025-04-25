EN COL·LABORACIÓ AMB EL GOVERN D’ESPANYA
La campanya d’Espanya que dona resposta als aranzels de Trump
Amb el lema ‘Els nostres valors no estan en venda. Els nostres productes, sí’, aquesta acció anima els espanyols a apostar pels productes i serveis locals. A més, amb aquest missatge, el Govern transmet a la societat una crida a la calma i una postura ferma de suport
En un món ultraconnectat, on la tecnologia ha enderrocat barreres geogràfiques i ha escurçat distàncies, les relacions comercials internacionals s’han convertit en un pilar fonamental per al creixement econòmic. Aquestes relacions no només permeten l’intercanvi de béns i serveis, sinó que també aporten coneixements, innovació i cultura.
Establir vincles comercials sòlids és clau per aprofitar-les oportunitats que ofereix el mercat global. Tanmateix, l’arribada de la política aranzelària del president dels Estats Units, Donald Trump, posa en risc el flux d’intercanvis comercials i els mecanismes de l’economia global establerts al llarg de les últimes dècades.
Per provar de donar resposta a aquesta problemàtica, fa mesos que Espanya treballa en coordinació amb la Unió Europea. Des del Govern intenten arribar a un acord mitjançant en el que es trobin punts de consens que impedeixin que la situació s’agreugi. A més, a través de la campanya ‘Nuestros valores no estan en venta. Nuestros productos y servicios, sí’, proven de transmetre calma i una postura ferma de suport a la societat espanyola
Una posada en valor del producte espanyol
El repte d’aquesta campanya de comunicació consisteix a ser clars i directes, sense confrontar ni atacar, sinó subratllant la qualitat que hi ha al nostre país. Espanya té una economia dinàmica que aposta per la interconnexió i pel comerç obert i regulat, per això, es tracta d’animar al consum intern (espanyol i europeu), però sense arribar al proteccionisme ni generar tensions afegides.
Espanya és la quarta exportadora més gran d’aliments de la Unió Europea i la setena del món. A més, el valor dels seus aliments va més enllà del seu cost, doncs són un sinònim de prestigi i de qualitat i compten amb un gran reconeixement als mercats internacionals. Així, a través d’aquesta campanya, s’uneixen els valors del país amb una cosa tan tangible com els seus productes més típics, des del pernil fins l’oli d’oliva passant pels seus llegums i vins.
Els béns espanyols generen valor afegit i contribueixen a la cohesió social. D’allà naix la necessitat de apostar pels nostres aliments, productes agroalimentaris i pesquers, ja que ajuden a impulsar economies locals, preservar tradicions i fomentar un futur més responsable per a les pròximes generacions.
Per un comerç just, transparent i de qualitat
Amb el concepte central ‘Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios sí’, es pretén posar èmfasi en la relació oposada que generalment tenen els valors i els productes amb la idea de venda. Així com posar límits i deixar clar que no tot pot posar-se a la venda, en especial els principis i drets d’espanyols i europeus.
Els principis i drets de
els ciutadans no s’embenin
No obstant, la campanya deixa clar que hi ha coses amb què sí que es pot comercialitzar, com la capacitat productora i l’enginy humà, que sí que estan a la venda. Tant Espanya com Europa, que tenen reptes compartits, estan obertes a compartir el seu talent, innovació i excel·lència en sectors clau, promovent un comerç just, transparent i basat en la qualitat. Per això, la campanya tanca amb un missatge clar: “Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro”, una frase que crida a apostar per l’adquisició de productes d’origen espanyol i a la defensa de l’europeu.
Amb aquests lemes, la campanya tracta de fer sentir els espanyols recolzats davant del moment d’incertesa generat després de la pujada d’aranzels dels Estats Units. A més, recorden als ciutadans que des del Govern d’Espanya continuen negociant perquè el teixit productiu i els sectors més afectats puguin fer front a la situació de la manera menys nociva possible, al mateix temps que es protegeixen els valors avançats i moderns del país.