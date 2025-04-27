EMPRESES
Així és el perfil de l’estalviador a Lleida: molt conservador
Malgrat que s’aprecia un canvi cap a inversió de més risc en els últims anys. Segons explica el conseller delegat de Tressis
L’estalviador català i espanyol té en general un perfil conservador, però encara ho és més en el cas del lleidatà. Així ho explica el conseller delegat de Tressis, José Miguel Maté, que aquesta setmana s’ha reunit amb inversors a la capital del Segrià juntament amb l’economista en cap de l’entitat, Daniel Lacalle.
Maté apunta que té un perfil més estalviador que inversor, malgrat que s’aprecia un canvi en els últims anys cap a l’aposta per l’adopció de més risc, que va lligat també a la consecució de possibles majors beneficis o rèdits. De fet l’explicació del major pes de la inversió en fons està lligada a la seua millor rendibilitat en els últims temps.
Sobre com canviar una cartera conservadora a l’altra amb més risc, va apuntar a començar amb productes mixtos en inversió per anar transicionant cap a fons de renda variable internacionals. Va explicar que a l’hora d’invertir és fonamental tenir en compte diferents aspectes, com el temps que es preveu mantenir la inversió o necessitar el capital, l’objectiu, si es tracta d’un estalvi sistemàtic, o el perfil del risc en el qual es troba còmode l’estalviador.
Però la clau és diversificar, punt en el qual Maté incideix en la famosa frase de no tenir tots els ous a la mateixa cistella. A l’hora de diversificar cal fer-ho en zones geogràfiques, sectors i tipus de risc. Per exemple, cita l’existència d’oportunitats d’inversió als EUA, sempre que es dirigeixi a empreses de qualitat, amb negoci recurrent, caixa i capacitat d’inversió en innovació i desenvolupament.
Apunta que hi torna a haver oportunitats en sectors com el dels semiconductors o arxivament de dades, després d’haver patit una correcció, a banda del sector utilities, tenint en compte l’immobiliari amb una demanda que no frena.