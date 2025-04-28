La pensió mitjana a Lleida puja un 4,4%, encara que continua sent la més baixa de Catalunya
Els pensionistes lleidatans perceben 1.181,99 euros de mitjana, davant els més de 1.400 euros a Barcelona
A l’abril, la pensió mitjana a la demarcació de Lleida va assolir els 1.181,99 euros, després d’un increment del 4,43% respecte al mateix mes de 2024, segons el Ministeri de Seguretat Social. Malgrat aquesta pujada, Lleida continua registrant la pensió mitjana més baixa de Catalunya.
En comparació, a Barcelona la pensió mitjana és d’1.401,01 euros, la més alta de la comunitat, seguida de Tarragona, amb 1.283,32 euros, i Girona, amb 1.230,90 euros. En el conjunt de Catalunya, la pensió mitjana es va situar en 1.360,40 euros.