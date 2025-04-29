Agroseguro estima en 25 milions d'euros les indemnitzacions que haurà d'abonar per la pedregada del 19 d'abril a Ponent
L'asseguradora rebaixa les hectàrees afectades fins a les 8.000 i n'hi ha que han perdut tota la collita
La companyia estatal d'assegurances agràries, Agroseguro, preveu que les indemnitzacions per la pedregada del 19 d'abril a les comarques de Ponent s'enfilin al voltant dels 25 milions d'euros. El temporal va afectar finques de Ponent, sobretot d'arbres de fruita d'os i de pinyol, i els pèrits de l'asseguradora fa una setmana que van començar el peritatge per avaluar l'abast dels danys. Pel que fa a les hectàrees afectades, Agroseguro ha rebaixat la previsió inicial, d'unes 10.000 ha, fins a unes 8.000. Els tècnics s'afanyen a tancar els informes a les finques que han perdut tota la collita per tal d'agilitzar el pagament de les indemnitzacions.
La tempesta del passat 19 d'abril va començar a la zona sud-oest del Segrià i es va estendre en una franja estreta per municipis del centre de la comarca, així com de la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell i la Segarra. Va afectar sobretot camps de fruiters de llavor i d'os, com ara pera, nectarina, préssec pla, préssec i poma, en un moment en què els arbres havien acabat la fase de floració i estaven pendents de les feines d'aclarida.
La força de la pedra, que va arribar en alguns casos a medir entre 1 i 2 centímetres, va provocar afectacions de fins al 100% en algunes explotacions. En aquests casos, des d'Agroseguro afirmen que estan realitzant els l'avaluació dels danys amb la "major celeritat possible" per agilitar el pagament de les indemnitzacions als productors assegurats.
Pel que fa a les finques que presenten un menor grau d'afectació, l'asseguradora farà un seguiment de l'evolució dels arbres al llarg de la campanya.
A banda dels fruiters, el temporal també va afectar cultius de cereals d'hivern, cirerers, ametllers i camps de colza. Després dels primers peritatges per la zona, Agroseguro ha reduït les hectàrees afectades provisionals de les 10.000 que calculava fa una setmana, a unes 8.000.
Fruita trencada per la pedregada de dissabte
