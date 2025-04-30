Els empresaris insten Moncloa i asseguradores “a estar a l’altura”
El “100% dels sectors” van quedar afectats. Les patronals alerten del perjudici “reputacional” de cara als inversors
Les patronals van començar la jornada de l’endemà amb enquestes entre els empresaris sobre l’afectació provocada per l’apagada i si bé calculen que no tindran xifres fins dilluns, en paraules de Josep Maria Gardeñes (COELL), sí que van anticipar que “l’afectació ha estat en el 100%” dels sectors, “cada un en la seua mesura”.
“A les oficines l’impacte va ser total i la majoria d’empreses van optar per enviar els treballadors a casa”, la qual cosa va suposar un 50% de la jornada (pagada a una mitjana de 16 euros l’hora) perdut. Les fàbriques o empreses productores van deixar molts processos a la meitat, per no parlar de material perdut, i bona part del transport no va poder complir objectius. L’apagada, amb causes encara per discernir, “situa el debat en un altre estadi: potser l’economia verda ha de ser més equilibrada”, va suggerir Gardeñes.
Per a Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida, “el primer cost” és per a les empreses que no van poder treballar i les que van obrir i “van haver de suspendre el procés productiu”. La dificultat per pagar amb targeta va deixar els comerços en serveis mínims, encara que en aquest cas moltes compres es van poder recuperar ahir. Saltó va apuntar també a una qüestió “reputacional” com un dels mals generats per l’apagada: davant del dubte sobre inversions en el territori, hi ha la possibilitat que empreses internacionals descartin fer-ho a la Península.
Jordi Seguí, president de la Cambra de Tàrrega, va coincidir que “l’afectació serà gran” i va qualificar la jornada de dilluns d’“inesperada i estranya”. Va remarcar la “sensació de vulnerabilitat” i va demanar “una reflexió conjunta” en aquest sentit. “Aquesta apagada s’ha produït en un mal moment, ja que la producció després de Setmana Santa sol ser molt baixa i som a les portes d’un pont llarg”.
Va afegir que “tenim clar que les empreses i els ciutadans han estat a l’altura i demanem a tots els actors implicats, des de les institucions, asseguradores, companyies elèctriques i altres que facin la seua feina i compleixin les seues obligacions i compromisos”. També va demanar “aprendre del que ha passat i evitar futures situacions tan perjudicials”.
Entre les grans empreses de Lleida consultades, bonÀrea de Guissona va assenyalar que l’apagada va afectar algunes instal·lacions i punts de venda. La part industrial va continuar funcionant amb “protocols de continuïtat” i alimentadors alternatius, mentre que algunes botigues van haver de tancar de forma temporal. Ahir van recuperar la plena normalitat.
També grans plantes com Prefabricats Pujol, de Mollerussa, van funcionar a mig gas. Fonts de l’empresa van assenyalar que l’afectació va ser superior al 50% a la producció de materials prefabricats i de formigó fresc i del 100% a la producció de ciment.
També els treballadors per compte propi (autònoms) van xifrar les pèrdues en milers d’euros després d’estimar la facturació diària en aquest col·lectiu entre els 250 euros (mèdics, per exemple) i els 1.500 euros diaris, que s’haurien pràcticament perdut dilluns a conseqüència de la desconnexió elèctrica. En aquest punt, van reclamar que les subministradores elèctriques assumeixin una “responsabilitat directa” i indemnitzin els danys econòmics.
Rebaixen els temps de conducció en el transport
El transport de mercaderies va quedar també dilluns paralitzat per l’apagada: els programes de gestió de trajectes van caure, els xòfers que es trobaven a la carretera a penes van poder descarregar i clients de fora probablement van buscar alternatives en un altre país, assenyala Sílvia Llobet, de l’associació del transport de Lleida Asotrans. La descàrrega de les mercaderies, “si el sistema no era manual, no es va poder fer mentre no hi va haver subministrament elèctric” i molts es van disposar a esperar, assenyala Llobet. Aquesta situació, va explicar la portaveu, va dificultar el compliment dels temps de conducció reglamentaris, la qual cosa va portar el sector a demanar a l’administració flexibilitzar els requisits. La Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) va anunciar que el ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va aprovar una resolució per flexibilitzar temporalment els temps de conducció i descans dels conductors de transport de viatgers i mercaderies per carretera i facilitar el restabliment d’aquests serveis després de l’apagada elèctrica viscuda a tota la península. Les exempcions s’apliquen des d’ahir fins al diumenge 4 de maig per a mercaderies i fins avui per a viatgers.