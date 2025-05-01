CCOO i UGT insten el govern espanyol a actuar per aturar l’opa del BBVA al Sabadell: “No aporta res de bo”
López demana que es “vetlli” per garantir el treball al sector i Ros avisa que “la gent normal” serà la més perjudicada
CCOO i UGT de Catalunya ha instat aquest Primer de Maig al govern espanyol a actuar per aturar l’opa del BBVA al Banc Sabadell després de la llum verda de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). En declaracions als mitjans abans de l’inici de la manifestació de l’1 de Maig, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha expressat el seu “rebuig frontal” a la decisió de Competència, i ha advertit que l’opa “no aporta res de bo” ni per als treballadors, ni per a les pimes ni els autònoms. “Afectarà la gent normal”. Belén López, secretària general de CCOO, ha demanat que es vetlli per les condicions de treball dels empleats dels bancs i es garanteixi que no hi ha exclusió bancària ni es perd accés al crèdit.
Economia
Competència autoritza l’opa del BBVA sobre el Sabadell
REDACCIÓ