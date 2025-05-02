CONJUNTURA
L’euríbor registra la baixada interanual més gran en 16 anys
Tanca l’abril en el 2,143%, que és el menor nivell des de l’agost del 2022. Una hipoteca mitjana pot estalviar 128 €/mes
L’euríbor a dotze mesos, l’indicador més utilitzat a Espanya per calcular les hipoteques variables, ha tancat el mes d’abril amb una significativa caiguda, fins a situar-se en el 2,143%, la qual cosa suposa el menor nivell des de l’agost del 2022, i el descens interanual més gran en setze anys.
I és que l’abril del 2024, l’euríbor va tancar en el 3,703%. D’aquesta manera, la taxa mitjana en la qual ha acabat l’indicador l’abril del 2025 suposa 1,56 punts percentuals menys, i la caiguda més gran des del desembre del 2009, segons explica el director d’Hipoteques del Comparador i assessor hipotecari i d’estalvi Simone Colombelli.
La caiguda de l’euríbor suposarà un important estalvi per als hipotecats, ja que en el cas d’una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, més un interès de l’1% sobre l’euríbor, l’estalvi serà de 128 euros mensuals, o més de 1.500 d’anuals. Com a exemple d’una altra hipoteca de les mateixes característiques, però amb un préstec de 300.000 euros, l’estalvi superarà els 3.000 euros a l’any.
La nova caiguda de l’euríbor, la tercera consecutiva, es produeix després que el 17 d’abril el Banc Central Europeu (BCE) retallés els tipus d’interès en 25 punts bàsics, fins a situar-los en el 2,25%.
I això, en un context d’incertesa econòmica a causa de les tensions comercials, segons va reconèixer la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Després de la nova retallada de les taxes per part del BCE, l’euríbor va arribar a tocar un mínim diari en el 2,022% (el 23 d’abril passat), la qual cosa porta a pensar alguns experts que l’indicador es podria situar per sota del 2% pròximament.
Així ho estima Colombelli, qui respecte al futur de l’euríbor, ha explicat que dependrà de les pròximes decisions de tipus del BCE, que es torna a reunir el 5 de juny.
“El que esperem és que es mantingui aquesta tendència de l’euríbor a la baixa fins llavors, potser fins i tot amb alguna rebaixa en les ofertes per part de les entitats financeres”, ha vaticinat Colombelli.