Facua: els afectats per cancel·lacions de l'AVE poden reclamar despeses de menjar i allotjament
L’organització de consumidors recorda que el reglament europeu obliga Renfe a cobrir hotels encara que el robatori de cable sigui causa extraordinària
Facua-Consumidors en Acció ha recordat aquest dilluns que els viatgers afectats per les cancel·lacions en la línia d'AVE Madrid-Sevilla durant el 4 i 5 de maig tenen dret a reclamar les despeses de manutenció i hostalatge que hagin hagut d’assumir, independentment que l’origen de la incidència sigui el robatori de cables.
Almenys 10.700 passatgers que anaven a realitzar aquest trajecte diumenge s’han vist perjudicats per importants retards i anul·lacions de les seues connexions ferroviàries a causa del sabotatge en quatre punts diferents de la línia d’alta velocitat. Segons ha confirmat Renfe, les incidències seguiran provocant alteracions fins que es normalitzi el servei.
L’associació assenyala que el dret a assistència davant de cancel·lacions o retards d’almenys 60 minuts està contemplat a l’article 20 del Reglament europeu 2021/782, que protegeix els usuaris del ferrocarril fins i tot quan les disrupcions es deuen a circumstàncies extraordinàries.
Obligacions de les empreses ferroviàries
La norma estableix que quan es produeix la cancel·lació o un retard que superi l’hora, la companyia ha d’oferir gratuïtament als viatgers menjars i refrigeris adaptats a l'hora, sempre que sigui possible subministrar-los considerant factors com la distància del proveïdor i el cost.
Així mateix, les operadores estan obligades a facilitar allotjament hoteler i transport fins quan sigui necessària una estada d’una o més nits, o una pernoctació addicional a la prevista, sempre que sigui físicament viable.
Dret a transport alternatiu
El reglament també contempla que si l’empresa no informa sobre opcions de transport alternatiu en un termini de 100 minuts des de l’hora programada de sortida, els passatgers poden organitzar el seu propi viatge utilitzant altres serveis públics com a ferrocarril, autocar o autobús.
En aquestes circumstàncies, Renfe haurà de reemborsar posteriorment els "costos necessaris, apropiats i raonables" en què hagin incorregut els usuaris en implementar la seua alternativa de viatge.
Sense indemnitzacions addicionals
Respecte a les compensacions econòmiques sobre el preu del bitllet, Facua aclareix que en aquest cas concret Renfe no està obligada a pagar indemnitzacions addicionals, ja que la normativa europea eximeix a les companyies ferroviàries quan poden demostrar que la incidència va ser causada pel comportament de tercers, categoria on s’inclou explícitament el robatori de cables.
No obstant, els usuaris sí que mantenen íntegres tots els drets d’assistència esmentats anteriorment, amb independència que la causa sigui considerada extraordinària o aliena a la responsabilitat de l’operadora.