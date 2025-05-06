Asaja rebutja la reducció de la jornada laboral i diu que el sector agroalimentari n'ha de quedar fora "sí o sí"
El sindicat agrari demana als partits del Congrés que s'oposin a la mesura
El sindicat agrari Asaja ha manifestat la seva "total oposició" al projecte de llei per reduir la jornada laboral a 37,5 hores aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres. El seu president, Pere Roqué, ha expressat que el sector agroalimentari ha de quedar fora d'aquesta reducció "sí o sí", ja que no s'adapta a la realitat del sector agroalimentari. "No pot ser que el sector de la fruita hagi de deixar de collir els divendres a les 11 del matí o que no puguem donar menjar a les nostres vaques, porcs, xais o pollastres a partir d'aquesta hora", ha ironitzat Roqué, que ha demanat a les formacions polítiques que s'oposin al projecte de llei un cop arribi a tràmit al Congrés.
El president d'Asaja, Pere Roqué, també ha afegit que la reducció de la jornada laboral farà al país es produeixin menys aliments, mentre, per l'altra banda, diu, el govern espanyol "vol que n'entrin tots els possibles de la zona Mercosur".